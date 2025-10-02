Astra Stucka no TLMS “Rītausma” pieprot vairākas rokdarbu tehnikas, kurās meistare darina interesantus un perfektus darbus
Materiāli
- Dažādu krāsu “Red heart” Soft baby steps (100 g / 164 m) dzija
- Tamboradata nr. 4
Darba gaita
Tamborēt sāk ar 8 gaisa cilpiņām, kuras savieno aplī.
Pirmā kārta: pakāpjas ar 3 g. c. un tamborē kūlīti no 3 divkāršajiem stabiņiem, tad 3 g. c. un īso stabiņu – tā vēl trīs reizes.
Otrā kārta: tamborē 1 g. c., tad vēdeklīti no 12 divkāršajiem stabiņiem un īso stabiņu – tā vēl trīs reizes.
Trešā kārta: sāk tamborēt starp 4. un 5. stabiņu. Pakāpjas ar 3 g. c. un tamborē kūlīti no 4 reljefi em stabiņiem ar 2 apmetumiem, tad 3 g. c., īso stabiņu un kūlīti no 8 reljefi em stabiņiem ar 2 apmetumiem, īso stabiņu – tā vēl trīs reizes.
Ceturtā kārta: sāk tamborēt stūri kā otrajā kārtā ar vēdeklīti no 12 divkāršajiem stabiņiem, tad seko īsais stabiņš, vēdeklītis no 8 divkāršajiem stabiņiem un īsais stabiņš utt.
