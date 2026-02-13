“Nu kāpēc viņš man nenes ziedus?!” nodomā sieviete. “Bet es taču vakar aizvedu viņas mašīnu uz servisu – vai ar to nepietiek?!” neizpratnē ir vīrietis. Mīlestības valodas var atšķirties, un ne vienmēr cilvēks zina vai saprot to, ko vēlas viņa otra pusīte. Ko darīt, lai saprasties būtu vieglāk?

Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste Liene Stālmane

Laikam ejot, līdz ar bērnu piedzimšanu un ikdienas rutīnu pamazām izgaist pārsteigumi, ziedi, dāvanas, komplimenti. Arī vienkārši sirsnīgi un atzinīgi vārdi tiek izteikti aizvien retāk. Romantisku noskaņu nereti nomaina praktiska funkcionēšana vai līdzās pastāvēšana. 

Piemērs par sievieti, kura gaida ziedus, komplimentus un pārsteiguma momentus, jo ilgojas justies īpaša, iekārojama un pamanīta, bet to nesagaida, ir klasisks. 

Tajā pašā laikā otrs partneris var justies patiesi ieguldījies attiecībās – viņš rūpējas par ģimenes ikdienu, uzņemas atbildību un praktiskos pienākumus. Tie var būt šķietami ikdienišķi, bet būtiski darbi: nopirkta pārtika, bērnu vešana uz dārziņu, sakārtotas sadzīves lietas, salabota trauku mašīna vai nomainītas auto riepas. No viņa skatpunkta tā ir mīlestība darbībā – stabila, uzticama un klātesoša.

