Tēva dienas pasākumā Rīgā, Vērmanes dārzā, ievēroju jaunieti, kurš bija ģērbies neierasti – uz biksēm uzvilkti divi dažāda garuma un krāsu skotu svārki. Augšdaļā – caurspīdīga blūze ar volānu...
Atzīstos, ka biju samulsināts, jo uzskatīju, ka esmu saticis meiteni, taču atklājās, ka mans sarunu biedrs ir puisis vārdā Fredis (18) no Valmieras. Viņš pastiprināti apgūstot eksaktos mācību priekšmetus, jo esot doma studēt medicīnu. “Mani interesē bioloģija, cilvēka anatomija un vēl daudz kas cits, kas saistīts ar medicīnu.”
Puiša apģērbā – alternatīvais stils, kas ir daudz vairāk nekā tikai apģērba tendence; tas ir patiesas individualitātes un radošuma izpausme.
Atšķirībā no tradicionālajām modes tendencēm, kas ievēro stingrus sezonalitātes un krāsu noteikumus, šis stils ir kā izaicinājums citiem, akcentējot daudzveidību un oriģinalitāti. To raksturo arī eklektisks ietekmju apvienojums, piemēram, pie Freda svārkiem piekārtā ķēde ir norāde par metālistu, kurpjauklas ar žiletes atveida piekaru – par panku, savukārt melnā blūze – par gotikas klātbūtnes estētiku.
“Ikdienā stilus mainu atkarībā no situācijas, noskaņas. Galvenokārt patīk oranžie, dzeltenīgie toņi. Drēbes piemeklēju otrās elpas veikalos, pats tos arī pāršuju. Šo to pasūtu interneta veikalos, piemēram, šīs kurpes, kuras maksāja 30 eiro, taču piegāde – 50 eiro!”
Ievēroju arī viņa aksesuārus – kaklarotā attēlotas mušas, uz audekla maisiņa – zirnekļa, rokassprādzē – simtkāja atveidi.
