Februāris – karnevālu mēnesis, taču šoreiz nevis par pārģērbšanos, iejušanos tēlā, bet pastāvīgu, ikdienas dzīvošanu gotiskajā stilā.
Līdz šim nebiju sastapis tik organiski saliedētu pāri savā apģērbu stilā, dzīves izjūtā, kāds ir Dāvids ar Laini. Abu dzimtā puse – Ventspils, patlaban strādā Rīgā, Laine – IT nozarē, Dāvids – radošajos projektos.
Kāpēc viņus ieinteresējis tieši šis stils? “Gotiskais mūs piesaistīja jau kopš pamatskolas laikiem, galvenokārt vizuālā tēla ziņā, kurā atspoguļojas arī personības emocijas, dzīves uztvere. Nebaidīties būt pašam, justies ar sevi labi,” teic Dāvids.
Savukārt Laine piebilst, ka gotiskais apģērba stils attīstījies no Viktorijas laikmeta, no vampīriskās līnijas vēsturē un literatūrā (leģenda par Drakulu). Stilā dominē tumšais majestātiskums, arī dramatisms un... romantisms. Apģērbu raksturo taisnas līnijas, strukturēti griezumi un metāliskas detaļas.
Visgrūtāk esot iegūt garo mēteli, vieglāk – platformas zābakus, kurus var modificēt. Raksturīgās krāsas: melns, sarkans, balts, atbilstošie aksesuāri – gredzeni, pīrsingi – raisa spēcīgas individualitātes izjūtas.
Laine ar Dāvidu paši ne vien šuj apģērbu, bet arī izgatavo aksesuārus, piemēram, ādas aproces ar dzelkšņiem, rotaslietas... Viņu piedāvājumu varat skatīt internetā: "www.bonesnatchers.com". Abi – tetovēti, gotisko simbolu valodu iemūžinājis tetovētājs Andris Daukšta.
Pajautāju, vai viņu ēdienkartē nav kaut kas īpašs, varbūt no vampīriskā? Nē, ēdot arī ķiplokus... Dāvids: “Man patīk gatavot smalkus ēdienus.”
