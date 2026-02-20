Kas ir fermentēšana, un kā to pareizi veikt mājas apstākļos, lai dārzeņi būtu garšīgi, pareizi pagatavoti un veselīgi? Jautā Evita K.

Fermentēšana – aiz šā viena vārda slēpjas vecā labā skābēšana, raudzēšana un brūvēšana. 

“Šie procesi ļauj vienkāršos veidos pārvērst dārzeņus gardos, veselīgos un ilgāk uzglabājamos produktos, neizmantojot karsēšanu, etiķi vai cukuru. Šajā metodē baktērijas, sēnītes un raugi pārstrādā ogļhidrātus, laktozi un cukurus, radot pienskābās baktērijas, kas padara ēdienu vieglāk sagremojamu, bagātāku ar vitamīniem,” skaidro Fermentēšans skolas dibinātāja un fermentēšanas meistarklašu vadītāja Baiba Rudoviča. Viņa pastāsta, ka daudzi vitamīni rodas tieši fermentēšanas procesā, piemēram, tējassēnē fermentācijas laikā veidojas B grupas vitamīni, kuru sākotnēji tur nav. Arī skābētos kāpostos C vitamīna ir vairāk, īpaši, ja pievieno dzērvenes vai citus C vitamīnu saturošus augļus vai ogas.

