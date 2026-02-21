Skaista tambrētā grāmatzīme noderēs arī kā jauka dāvana.
Materiāli
- Vairāku krāsu dzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Pēc attēlā redzamā zīmējuma notamborē četrus šādus kvadrātus.
Ar īsajiem stabiņiem tos satamborē kopā. Visapkārt kvadrātiem aptamborē ar īsajiem stabiņiem. Grāmatzīmes galā ievelk diegus tik garus, cik vēlas. Pušķīti sasien kopā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem