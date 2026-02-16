Pēc Kazahstānas vietējo tūrisma objektu apskates, šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Margarita Kolosova kopā ar savu internetā iepazīto draugu Maksatu un viņa atvasēm mēro ceļu uz vietējo tirdzniecības centru, jo iepriekš ticis norunāts, ka "tante Margarita nopirks dāvanas bērniem".
Skaidrojot savus plānus, Margarita atklāj: "Mēs iesim uz to veikalu, lai meitenēm kaut ko nopirktu un mazajiem, kas palikuši mājās". Gājienā uz veikalu izveidojas dīvaina distance — kamēr Maksats ar jaunāko meitu strauji aizsteidzas uz priekšu, Margarita paliek aizmugurē ar viņa vecāko meitu. Vīrietis steigu pamato ar to, ka "šī nav atpūta, bet darbs". Margarita gan pieļauj, ka viņa steidzīgā soļa mērķis ir savlaicīga galdiņa atrašana ēdināšanas zonā.
Tikmēr sieviete pievēršas savai pavadonei: "Tikmēr mēs iesim ar tevi iepirkties". Lai gan Margarita ir gatava uzreiz pētīt piedāvājumu, jauniete atzīstas, ka vispirms gribētu remdēt izsalkumu un tikai pēc tam pievērsties modes lietām.
Pusaudze ir noskatījusi konkrētu mērķi — veikalu "Zelta ābols", kur vēlas papildināt savu grima maciņu. Viņa skaidro: "Mani krājumi jau sāk beigties, bet tur ir liela izvēle skaistumkopšanas produktiem, kurus iespējams nopirkt ar atlaidēm". Uzzinot, ka runa ir par krievu zīmolu tīklu, kas Kazahstānā ir deficīts, Margarita precizē meitenes vēlmes: "Tātad kosmētiku, jā?". Taču izrādās, ka ar to vien nepietiks – sarakstā ir arī jauna virsjaka.
Analizējot vietējo iedzīvotāju ģērbšanās manieres, Margarita pamanījusi, ka kazahu vidū dominē drūmi un neuzkrītoši toņi. Viņa pati dod priekšroku pamanāmākam stilam: "Ja es sev pirktu jaku, es nopirktu tīri sarkanu, lai mani redz pa gabalu". Tomēr meitene šādu drosmi neizrāda, nosakot: "Nepatīk. Man patīk tumšie toņi".
Margarita nepagurusi cenšas celt jaunietes pašapziņu, mudinot nebaidīties no uzmanības: "Tu vēl ar savu ārējo izskatu parādīsi – jā! Es esmu tāda!". Neskatoties uz iedrošinājumiem, pusaudze paliek pie sava – ja ne melnu, tad vismaz neitrālu apģērbu. Margarita neuzstāj uz savu gaumi, uzsverot, ka galvenais ir meitenes pašsajūta: "Pēc tam es tev parādīšu, ko es vai manas meitas izvēlētos".
