Paklājiņa radīšanai lietā likti visdažādākie tekstilmateriāli. To vidū ir arī tādi, kas jau savu uzdevumu veikuši un tagad izdzīvo otro dzīvi. Šajā baltajā rokdarbā spēlējos gan ar materiālu tekstūrām, gan dažādām baltajām nokrāsām
Materiāli
- Balto toņu tekstildarbi
- Efektdzija
- Atbilstoša izmēra tamboradata
Darba gaita
Visdažādākos tekstildarbus sagriež tādās strēmelēs, lai varētu satamborēt. Papildu interesantākam izskatam izmanto arī pūkainu efektdziju.
Paklājiņu izmērs parasti ir 50 cm (radiusā). Taču tamborēju arī līdz 1,5 m lielus un tos dēvēju par smuksēdi – paklājiņu smukai sēdēšanai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem