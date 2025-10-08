"Slavenības. Bez filtra" dalībniece Elīna Gluzunova kopā ar savām draudzenēm ieradusies kāzu kleitu salonā, lai piemērītu vairākas kleitas un atrastu to, kurā justos vislabāk. Kleitu izvēle izvēršas par diskusiju par gaumi, eleganci un, protams, arī par to, kāds stils visvairāk patiktu viņas topošajam vīram Artjomam.
Pirmais variants – klasiskā stilā ieturēta kāzu kleita, tiek piemērīta ar interesi, bet īpašu sajūsmu nerada. Savukārt otrā kleita izsauc gan smieklus, gan komentārus – viena no Elīnas draudzenēm to nosauc par "kūku Pavlovu".
"Nu tiešām – tik daudz visādi rišiņi, ka vairāk pēc desertiem izskatās nekā pēc kāzu kleitas," ironiski atzīmē draudzenes, bet Elīna smejoties piekrīt, ka šī laikam vairāk būtu domāta citiem pasākumiem, nevis kāzām.
Savukārt trešā kleita uzreiz maina atmosfēru. "Šī jau ir pavisam cita lieta," nosaka draudzenes, un Elīna smaidot, piebilst: "Es domāju, ka Artjomam šī kleita patiktu vislabāk. Pazīstot Artjomu, viņš gribētu, lai ir kaut kas atkailinātāks."
Kāzu salona konsultante vērš uzmanību detaļām, runājot par kleitas šķēlumu: "Ja ir šķēlums, jāpadomā par apaviem. Vairākums uzskata, ka zem garas kleitas var vilkt jebkādus apavus, bet tā tas nav. Garā kleitā apavus nenoslēpsi.”
Elīna pauž, ka lai gan pagaidām nav vēl līdz galam izlēmusi, viņa domā, ka kāzu dienā varētu vilkt kovboju zābakus. "Es vairāk domāju, ka varētu būt kovboju zābaki… balti vai zamša," atklāj Elīna. Draudzenes smejas un atzīst, ka šāds risinājums ir negaidīts, bet ļoti raksturīgs tieši Elīnai – drosmīgs, rotaļīgs un brīvību mīlošs.
Draudzenes pauž, ka pēdējā kleita ir "10 no 10" un viņai tā ir jāņem. Arī Elīna ir pārliecināta, ka šī no visām piemērītajām ir vislabākā un piebilst, ka pēc nelielām korekcijām šī vai arī šāda stila kleita varētu būt īstā lielajai dienai. Taču galējo lēmumu pagaidām Elīna attiecībā uz kāzu tērpu nav pieņēmusi.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu