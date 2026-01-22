Šī garā, elegantā veste ir universāla, jo valkājama gan ziemā, gan arī vasarā
No apakšmalas tamborējot īso stabiņu rakstu un saglabājot šo motīvu arī sānu malās, plecu līnijā un ap kakla izgriezumu it kā ierāmē rakstu. Sašuj sānu vīles.
Materiāli
- Divkārtīgs lina diegs
- Smalks kokvilnas diegs
- Atbilstoša izmēra tamboradata
