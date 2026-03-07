Neliels un viegli paveicams darbiņš, ja vēlas kādu iepriecināt

1. Uz pusēm salocītam sarkanajam kartonam priekšpusē uzliek šablonu sirds formā un apvelk tā kontūru.
Apsveikuma kartīte
2. Izgriež sirds formu uz topošās kartītes.
3. Ap izgriezto kontūru visapkārt pielīmē platāko sudraba lentīti, pēc tam – spīgulīšus.
4. Iegūst šādu izdekorētu kartīti.
5. Atliek kartītē ievietot tāpat uz pusēm salocītu rozā papīra lapu un abas puses pārsiet ar šauru lentīti.
6. Kartīte ir gatava.
Materiāli

  • A4 sarkans kartons un rozā puskartons
  • Plata un šaura sudraba lentīte
  • Zīmulis, lineāls, kartons (piegrieztnei)
  • Karstā līme
  • Līmējamie spīgulīši
