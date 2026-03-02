Idejas dāvanai - tamborēta rozīte kā piespraude.
Materiāli
- Tambordiegs
- Atbilstoša numura tamboradata
- Stingra stieplīte (kātam) un smalka stieplīte (lapu formām)
- Nedaudz sintepona
- Karstā līme
- Piespraudes aizdare
Darba gaita
Ziedlapiņām pirmajā rindā piecus īsos stabiņus tamborē pa apli. Otrajā rindā katrā īsajā stabiņā tamborē divus īsos stabiņus. Trešajā rindā tamborē vienu īso stabiņu, tad seko divi īsie stabiņi iepriekšējās rindas īsajā stabiņā – tā turpina visu rindu. Ceturtajā rindā tamborē divus īsos stabiņus, tad divus stabiņus ietamborē iepriekšējās kārtas stabiņā. Tā secīgi veido visu apli.
Piektajā rindā tamborē trīs īsos stabiņus, tad divus stabiņus ietamborē iepriekšējās kārtas stabiņā un visu atkārto. Sestajā rindā tamborē četrus īsos stabiņus, tad divus stabiņus ietamborē iepriekšējās kārtas stabiņā. Septītajā rindā tamborē 10 pusstabiņus, 11. stabiņā – divus pusstabiņus, tad seko pieci pusstabiņi sestajā – iepriekšējās rindas stabiņā ietamborē divus pusstabiņus un nobeidz apli ar 10 pusstabiņiem.
Astotajā rindā tamborē 12 pusstabiņus, tad pa diviem pusstabiņiem katrā iepriekšējā (10 reizes) un nobeidz apli ar 12 pusstabiņiem. Pie savienojuma vietas tamborē trīs gaisa cilpiņu pīnīti un ietamborē trīs stabiņus ar dubulto apmetumu savienojuma cilpiņā. Šādi notamborē četras ziedlapiņas.
Kauslapiņām pirmajā rindā tamborē piecus īsos stabiņus. Otrajā rindā katrā iepriekšējā stabiņā tamborē divus īsos stabiņus. Trešajā rindā tamborē vienu īso stabiņu, tad divus īsos stabiņus iepriekšējās rindas īsajā stabiņā un tā turpina tamborēt visu rindu. No ceturtās līdz sestajai rindai tamborē ar īsajiem stabiņiem.
Valdziņu skaitu sadala piecās daļās un katru lapiņu tamborē atsevišķi. No sākuma pieaudzē līdz septiņiem valdziņiem. Pēc tam katras kārtas sākumā satamborē pa diviem valdziņiem, līdz nobeidz kauslapiņu ar vienu valdziņu. Tā notamborē visas kauslapiņas.
Lapiņai uzmet pīnīti no 13 cilpiņām. Tad seko viens īsais stabiņš, pusstabiņš, garais stabiņš, tad divi garie stabiņi vienā cilpiņā, garais stabiņš ar diviem apmetumiem un atkārto secīgi, divus garos stabiņus ietamborē vienā cilpiņā, seko garais stabiņš, pusstabiņš un nobeidz ar īsajiem stabiņiem.
Pagriežas un otru pusi veido spoguļattēlā. Tad tamborē ar īsajiem stabiņiem, ietamborējot smalko stieplīti visapkārt lapiņai. Nobeidz ar vienu īso stabiņu un vienu gaisa cilpiņu... un tā visu rindu. Veidojas robaina maliņa.
Kad viss notamborēts, sāk veidot ziediņu. Ņem stingrāko stieplīti un no sintepona izveido viducīti ziediņam. Ap to izkārto un pielīmē ziedlapiņas. Tad liek kauslapiņas, kuras arī pielīmē. Dekoratīvi notinot stiepli (rozes kātu), tai pietin arī ziedlapiņas.
Piespraudei otrajā pusē piešuj aizdari.
