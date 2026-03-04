Ko darīt ar līkajiem un greizajiem dārzeņiem, ja pircējiem parasti vajag tos skaistākos? Zīmola “Prosvego” radītāji Ozoliņu ģimene, sadarbojoties ar bioloģiskajām zemnieku saimniecībām, atrada kādu risinājumu. Septiņos uzņēmējdarbības gados viņu radīto produktu klāsts ir plašs, un tos iecienījuši ļaudis, kas novērtē veselīgu un bioloģisku pārtiku.

“Apmēram 15 gadus savā ģimenē patērējam bioloģisko pārtiku, tāpēc esam pazīstami ar daudziem zemniekiem, kas saimnieko videi un cilvēkiem draudzīgi. Taču ik pa laikam viņi mēdza pažēloties, ka nav kur likt brāķētos dārzeņus. Spriedām, ka no tādiem taču var pagatavot, piemēram, krekerus,” par gadījumu, kā uzsākuši ražot vienu no saviem produktiem, stāsta Ramona Ozoliņa. 

No mājturības skolotājas, kas Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes mājturības specialitātē izstudēja arī uzturmācību, viņa kļuva par “Prosvego” produktu recepšu autori. Ar radīto pārtikas preču klāstu vislabāk var iepazīties Rīgas veikalā “Zelta lazda”, kur nedaudz ilgāk par gadu ģimene turpina priekšgājēju biznesu – bioloģiskās pārtikas tirdzniecību.

