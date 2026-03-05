Atzīšos – neesmu pārāk laba ēst gatavotāja. Bet mans vīrs ir. Viņu no sirds interesē kulinārijas pasaule, jaunas receptes, garšas un veidi, kādos uzlabot jau tā labu ēdienu.
Viņš regulāri man soctīklos pārsūta dažādas receptes, kuras pavada apmēram šāda ziņa: noskaties šo – mums šī recepte jāizmēģina! Un vārds “mums” vairāk nozīmē to, ka es būšu asistents un ēdiena degustētājs.
Kā nu tā sanācis, ka mani, sievieti, šī nodarbe, kas tradicionāli tiek saistīta tieši ar manu dzimumu, ne pārāk interesē? Bet vīrieti, kura vieta taču it kā nav virtuvē, tā aizrauj? Es, protams, ironizēju, jo manā burbulī dzimumu stereotipi nepastāv. Manā burbulī vīrieši labprāt paliek mājās ar bērniem, kamēr sievas dodas savās gaitās; vīrieši labprāt gatavo ēst, pin meitām bizes, palīdz mājas darbos.
Bet ārpus šī visa stereotipi par to, kas būtu vai nebūtu jādara katra dzimuma pārstāvjiem, joprojām pastāv. To apliecina arī manis veidotā numura temata varones – sievietes, kuras ļoti veiksmīgi darbojas profesijās, kas tiek uzskatītas par vīrišķīgām. Ir gadījies, ka kolēģi vīrieši viņas neuztver nopietni, tāpat nācies dzirdēt, ka konkrētais darbs nav viņām piemērots. Piemēram, sieviete, kura izvēlējās kļūt par metinātāju, tuviniekiem sākotnēji pat neatklāja, ka vēlas strādāt šajā jomā. Jo bail, ka nesapratīs, centīsies atrunāt.
Taču, tieši pateicoties šādām drosmīgām, gudrām sievietēm, kuras seko savai sirdsbalsij un dodas pretī sapnim, stereotipu siena brūk. Lēni, bet tomēr. Un esmu droša, ka, dzirdot, lasot šādus iedvesmas stāstus, kāda maza meitene reiz nebaidīsies sekot savam aicinājumam pat tad, ja apkārtējie mudinās izvēlēties “dzimumam atbilstošāku profesiju”.
Talantam un interesēm nav dzimuma! Lai mums visiem skaista Starptautiskā sieviešu diena!
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
