Mist -8.9 °C
C. 26.02
Aurēlija, Evelīna, Mētra
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
MĀJA ĢIMENE
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#alkohols #auto #avārijas #ceļi #csdd #kasnotikapectam #maf #sif_maf2025

Kas notika pēc tam. Fotoradari nepalīdzēs, autobraucējiem jāmaina attieksme

Zigmunds Bekmanis
Zigmunds Bekmanis / Mājas Viesis
2026. gada 26. februāris, 00:10
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 26. februāris, 00:10
Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas pērnā gada sākumā, kurā cieta Ventspils Mūzikas vidusskolas kora “Nošu planēta” jaunieši. Viņu diriģente gāja bojā notikuma vietā, bet vēlāk slimnīcā izdzisa arī vienas kora dziedātājas un šofera dzīvība.
Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas pērnā gada sākumā, kurā cieta Ventspils Mūzikas vidusskolas kora “Nošu planēta” jaunieši. Viņu diriģente gāja bojā notikuma vietā, bet vēlāk slimnīcā izdzisa arī vienas kora dziedātājas un šofera dzīvība.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Apkopotā informācija par ceļu satiksmes negadījumiem Latvijā ir skarba. 2025. gadā bojā gājuši 118 cilvēki – par sešiem vairāk nekā gadu iepriekš, un šā gada janvārī melno statistiku papildinājuši jau deviņi mirušie. Pērn avārijās uz ceļiem ievainoti 3844 cilvēki, tostarp – 326 smagi, kas gan ir par 133 cilvēkiem mazāk, taču optimismam nav pamata. Kādi ir cēloņi dramatiskajai ceļa negadījumu statistikai, un kā vērst situāciju uz Latvijas ceļiem būtiski drošāku?

Reklāma

Esmu autovadītājs ar trīsdesmit gadu stāžu. Šajā laikā, rēķinot nobrauktos kilometrus, desmitiem reižu apriņķota zemeslode, piedzīvota gan smaga avārija, gan sadursme ar meža dzīvnieku, tādēļ man nav jāatgādina, ka, sēžoties pie auto stūres, ir jāpiesprādzējas. Tas mani ir glābis šajās ekstrēmajās situācijās. Taču pērnā gada asiņainā statistika liecina, ka negadījumu pētījumos noskaidrots – vismaz piecpadsmit bojāgājušie nebija piesprādzējušies un sadursmes brīdī tika izmesti no automašīnas, gūstot nāvējošas traumas. Kopumā vismaz divdesmit astoņi no mirušajiem ceļu satiksmes negadījumos nebija lietojuši drošības jostas vai bija tās izmantojuši nepareizi.

Kopš 2024. gada uz smagiem ceļu satiksmes negadījumiem bez operatīvajiem dienestiem izbrauc arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksperti, lai noskaidrotu avāriju rašanos ietekmējošos faktorus, izstrādātu ieteikumus šādu negadījumu novēršanai nākotnē un operatīvi informētu atbildīgos darbiniekus par potenciālu bīstamību ceļu infrastruktūrā vai satiksmes organizācijā. Galvenais secinājums – 

joprojām vislielākās problēmas Latvijā rada ātruma pārsniegšana vai neatbilstoša tā izvēle konkrētā ceļa apstākļiem, 

kā arī pārgalvīga rīcība, pieredzes trūkums un alkohola lietošana, ar ko grēko ne tikai auto, bet arī skrejriteņu vadītāji, riteņbraucēji un gājēji.

Lai gan bieži avāriju cēlonis ir pārsniegtais ātrums, tomēr dati liecina, ka vidējā ātruma kontroles posmos ceļu satiksmes negadījumu skaits caurmērā ir samazinājies par četrdesmit procentiem, bet avāriju ar smagi cietušajiem ir pat par astoņdesmit procentiem mazāk nekā pirms radaru uzstādīšanas. Šie rādītāji vieš piesardzīgu optimismu, tādēļ 2026. gadā Latvijā vidējā ātruma kontroles posmi tiks ierīkoti vēl septiņpadsmit jaunās vietās. 

Ar lielākiem ātrumiem arī avāriju sekas ir smagākas.
Ar lielākiem ātrumiem arī avāriju sekas ir smagākas.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Arī Lietuvas pieredze, noklājot valsts galvenos autoceļus ar teju divsimt vidējā ātruma kontroles radariem, rāda piemēru, jo tādējādi mūsu dienvidu kaimiņi satiksmes negadījumu skaitu būtiski samazinājuši līdz Eiropas vidējam līmenim, kas ir četrdesmit pieci bojāgājušie uz vienu miljonu iedzīvotāju, pretstatā Latvijai (67/1 milj. 2025.). Igaunija gan no vidējā ātruma kontroles radariem atteikusies, un negadījumu skaits atkal sācis augt.

Lai sasniegtu Eiropas vidējo ceļu satiksmes drošības līmeni, uz Latvijas ceļiem nedrīkstam pieļaut vairāk nekā astoņdesmit bojāgājušo gadā, bet šis skaitlis joprojām stabili turas virs simts, kaut gan pēdējos divdesmit gados ir samazinājies četrarpus reižu. Avāriju un bojāgājušo skaita straujāku samazināšanos varētu panākt ar lielāku trafarēto ceļu policijas ekipāžu piedalīšanos satiksmē, spriež CSDD eksperts Oskars Irbītis. Tas būtu preventīvs ceļu drošības uzlabošanas pasākums arī tad, ja autobraucēji netiktu apturēti, jo novērojumi liecina, ka, pamanot ceļu policijas automašīnas klātbūtni, vadītāji cenšas braukt rāmāk un ievērot noteikumus.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Irbītis.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Oskars Irbītis.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Taču problēma ir tāda, ka satiksmes drošības uzraudzībai trūkst ap piecsimt policistu. Kā norāda Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Juris Jančevskis, pavisam kopā ir 1700 ceļu policistu štata vietu, bet faktiski strādā tikai 1200, un pašlaik visvairāk vakanču ir tieši Rīgas reģionā, kur visintensīvākā satiksme.

Reklāma
Reklāma

Pārsvarā pašu braucēju vaina

Protams, daudzviet ceļu stāvoklis Latvijā nav ideāls, un dažkārt arī tas ir pie vainas negadījumos, tomēr lielākoties avāriju izraisīšanā vainojama pašu ceļu satiksmes dalībnieku rīcība. Pagājušā gada sākumā uz Ventspils šosejas Strazdes pagastā mikroautobusa un kravas automašīnas sadursmē bojā gāja Ventspils Mūzikas skolas diriģente un četrpadsmit gadus veca dziedātāja. Iemesls bija acīmredzams – slidenos apstākļos mikroautobusa vadītājs veica pārgalvīgu apdzīšanas manevru ceļa līkumā.

“Izmeklējot šo gadījumu, izrādījās, ka mikroautobusa vadītājam jau bijuši pārkāpumi par agresīvu braukšanu iepriekšējās darbavietās, turklāt bērni nebija piesprādzējušies,” atklāj Oskars Irbītis. Viņš norāda uz negatīvu tendenci pasažieru pārvadājumu jomā, jo apmēram divas trešdaļas autobusu vadītāju ir gados veci. Latvijā nav D un DE kategorijas autobusu vadītāju apmācību programmu, bet tie gados jaunie šoferi, kas šādu kvalifikāciju ieguvuši, neraujas vadīt pasažieru autobusus salīdzinoši zemā atalgojuma dēļ.

Vēl viena smaga avārija uz tās pašas Ventspils šosejas ar trim bojāgājušajiem notika šā gada 11. janvārī pie Ķemeriem, kur automašīna “Toyota Hilux” sadūrās ar kravas auto, sadursmē iesaistot vēl vairākas citas mašīnas. Saskaņā ar kravas mašīnas šofera un liecinieku sniegto informāciju pikapu uz slidenā ceļa sāka “nēsāt”, un tā vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu. Auto nonāca sānslīdē ar kreisajiem sāniem pa priekšu pretējā joslā tieši pretim braucošajam kravas automobilim.

“Cik noprotams, bojāgājušie bija mednieki, kuri atgriezās no medībām, jo auto kravas kastē atradās atliekas no mežacūkas ķermeņa. Auto bija aprīkots ar riepām, kas vairāk paredzētas braukšanai pa meža ceļiem, nevis slidenu asfaltu. Todien sniga, ceļš nebija pilnībā notīrīts un starp braukšanas joslām sadzīts sniega valnis, kuram triecoties pāri, mašīnu acīmredzot sāka mētāt, un tā nepaspēja atgriezties savā braukšanas joslā,” saka eksperts, kā avārijas galveno cēloni minot mainīgajiem ziemas laikapstākļiem nepareizi izvēlēto ātrumu un automašīnas tehnisko stāvokli.

Viņš slavē pārējo satiksmes dalībnieku, jo īpaši vadītāja, kurš brauca kā otrais aiz smagi avarējušās mašīnas, ātro un pareizo reakciju, nobraucot no ceļa kupenā un tādējādi izglābjot savu un vēl vairākas, tostarp bērnu, dzīvības. Oskars Irbītis norāda, ka traģisko negadījumu skaits uz vienas vai otras šosejas vēl neliecina par ārkārtas bīstamību uz šiem ceļiem, jo, piemēram, ļoti traģisks bijis 2024. gads uz Liepājas šosejas, bet pērn tur avārijas ar nopietnām sekām nav notikušas, turpretī uz Ventspils šosejas statistika rāda pretēju ainu, un tieši aizvadītais gads te bijis ar daudziem traģiskiem negadījumiem.

Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas pērnā gada sākumā, kurā cieta Ventspils Mūzikas vidusskolas kora “Nošu planēta” jaunieši.
Traģiskā avārija uz Ventspils šosejas pērnā gada sākumā, kurā cieta Ventspils Mūzikas vidusskolas kora “Nošu planēta” jaunieši.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Ziema mobilizē, vasara atslābina

Pērnā gada stastistika liecina, ka visvairāk avāriju nav notikušas ziemā, bet gan vasarā – jūlijā un augustā –, kad braukšanas apstākļi uz ceļiem ir nesalīdzināmi labāki. “Manuprāt, tas skaidrojams ar pārgalvību, jo labos laikapstākļos gan jaunie, gan pieredzējušie autovadītāji pārvērtē savas braukšanas prasmes un auto iespējas veikt straujus manevrus, apdzenot un bremzējot, bet kļūdu sekas ir krietni smagākas nekā ziemā, kad noslīdēšanu vai iebraukšanu grāvī amortizē kupenas,” savu viedokli pauž Drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks.

Drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks.
Drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Ozolnieks.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Viņš atgādina, ka avarējot vistraģiskākās sekas būs frontālajās sadursmēs jeb, tautas valodā, trāpot viens otram purnā, tādēļ pat šķietami bezcerīgos brīžos jāmēģina no tām izvairīties. “Tuvojoties aukstajam laikam, par ziemas riepām jāparūpējas laikus, negaidot 1. decembri, kad ar tām būs jābrauc obligāti. Jau pie gaisa temperatūras +5–7 °C vasaras riepas kļūst cietas un bremzēšanas ceļš pagarinās. Tāpat jāizprot, ka ziemā, vadot auto, visām darbībām jābūt daudz savlaicīgākām un kustībām ar stūri un pedāļiem – lēzenākām. Tas nozīmē strauji nebremzēt, asi negriezt stūri pa labi vai kreisi. Katram autovadītājam ziemā sevi jāieprogrammē uz lēnāku reakciju nekā vasarā un jābūt piesardzīgākam, sekojot līdzi citu satiksmes dalībnieku uzvedībai uz ceļa.”

Reklāma
Ieteiktie raksti

Varu tikai piekrist Edmundam Ozolniekam, jo vienmēr ir labāk izvairīties no sadursmes nekā pēc tam remontēt auto vai pat ciest fiziskas sāpes ar apziņu, ka neesi vainīgs, jo, lūk, tas otrs autovadītājs izbrauca priekšā uz galvenā ceļa, kaut jau bija aizdomas – viņš pārāk strauji tuvojās krustojumam un nebija pārliecības, vai mani redz un apstāsies.

“Izvērtējot situāciju uz ceļa, jāņem vērā reakcijas laiks. Ieraugot bīstamību, kājas un rokas nereaģē uzreiz. Parastam vadītājam vidēji vajadzīga apmēram sekunde, lai izdomātu, kā rīkoties, un tikai nedaudziem reaģēšanas laiks ir īsāks, piemēram, profesionāliem autobraucējiem reakcija var sekot pat pēc 0,2 sekundēm, bet tie ir izņēmumi. Fizioloģiski vēl ātrāks reakcijas laiks cilvēkam nav iespējams,” skaidro E. Ozolnieks.

Vidēji vienā sekundē, kas nepieciešama, lai sāktu rīkoties, auto ar ātrumu 50 km/h nobrauc četrpadsmit metrus, bet ar 100 km/h sekundē nobrauktais attālums jau ir 28–30 metri. “Tas ir ceļa posms, kurā vadītājs neko nevar izdarīt, pat ja gribētu. Tāpēc ar lielākiem ātrumiem arī avāriju sekas ir smagākas. Ja nu vairs nevar paspēt nobremzēt un vienīgais glābiņš izvairīties no sadursmes ir braukt grāvī, tad tas ir jādara, jo neviens spēkrats, pat dārgākais, nav jūsu dzīvības vērts. Taču nav viena pareizā algoritma, kā rīkoties visās avārijas situācijās,” uzsver Drošas braukšanas skolas pārstāvis.

Drošas braukšanas skolā autovadītājus māca, kā pareizi rīkoties bīstamos ceļa apstākļos, piemēram, uz apledojušas vai spēcīga lietus applūdinātas brauktuves
Drošas braukšanas skolā autovadītājus māca, kā pareizi rīkoties bīstamos ceļa apstākļos, piemēram, uz apledojušas vai spēcīga lietus applūdinātas brauktuves
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Varas apziņa pie stūres

Man ir nācies saskarties ar situācijām, piemēram, uz Jūrmalas šosejas, kad pa trešo joslu, apsteidzot mazliet lēnāk braucošu transportlīdzekli, no aizmugures lielā ātrumā tuvojas kāds auto, kura vadītājs nervozi signalizē ar gaismām un, kad ticis garām, asi iebrauc man priekšā vai pat strauji bremzē, lai parādītu, cik esmu stulbs un laikus neesmu parāvies maliņā.

“Protams, personības iezīmes, kultūras vērtības un dažādi notikumi personīgajā dzīvē iespaido uzvedību pie auto stūres un dažkārt var izraisīt neirotiskas reakcijas, taču tendenci apzināti rupji pārkāpt satiksmes noteikumus ietekmē varas vērtības. Tie ir cilvēki, kuriem ir svarīgāk ne tikai iegūt statusu attiecībā pret citiem, bet arī ietekmēt un demonstrēt, ka viņi apzināti pārkāpj. Taču vairumam cilvēku konservatīvākas vērtības, piemēram, drošība, savu pēkšņo impulsu ierobežošana slāpē vēlmi konfliktēt ar likumu,” skaidro Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers, kurš anketējis autovadītājus par uzvedību uz ceļa.

Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers.
Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers.
Foto: Ieva Leiniša/LETA / Latvijas Mediji

“Lai parādītu savu augsto sociālo statusu uz ceļa, nepieciešams liels un dārgs auto, un pie tā stūres jārāda arī savs īpašais braukšanas stils. Ja mašīnas iegāde prasījusi vismaz septiņdesmit tūkstošus eiro, kāpēc gan uz ceļa būtu jāievēro satiksmes noteikumi.”

Pēc Valsts policijas datiem, pagājušajā gadā kādam divdesmit trīs gadus vecam vīrietim fiksēti pat 436 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi. Pārkāpēju TOP 5 vēl iekļuvuši autobraucēji ar 67–55 pārkāpumiem, un tas neko labu neliecina par braukšanas kultūru Latvijā, jo Igaunijā pats lielākais pārkāpējs pērn nopelnījis vien 29 sodus.

Reklāma
Reklāma

“Stabila riska kategorija ir jauni vīrieši, sievietes mazāk apzināti pārkāpj noteikumus. Aptaujā atklājās interesants fakts, ka cilvēki, kuri apzināti, piemēram, savā darbavietā, kaut ko nozog (papīru, rakstāmlietas vai citus sīkumus), biežāk arī pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Viens no netiešiem indikatoriem, kas parāda ne tikai sabiedrības briedumu absolūtās kategorijās, bet arī saistību ar satiksmes drošību, ir attieksme pret nodokļu maksāšanu. 

Autovadītāji paši, savstarpēji mijiedarbojoties, var panākt, ka netiek atbalstīta noteikumu pārkāpšana. 

Skatoties no psiholoģijas viedokļa, viņi neatļaujas braukt riskanti, jo no citiem cilvēkiem var tikt nosodīti. Rupji pārkāpumi šādā nobriedušā sabiedrībā nav tas, ar ko lepoties. Patiesībā mēs braucam tā, kā dzīvojam. Ja tu pārkāp likumu vienā sfērā, tad, visticamāk, to pārkāpsi arī citā,” ir pārliecināts Ivars Austers.

Viņš negadījumu skaitu uz autoceļiem saista ar ekonomisko attīstību un materiālo labklājību. Jo vairāk automašīnu uz ceļiem, jo lielāka avāriju varbūtība. Bet, jo ilgāk kādā valstī cilvēki labi dzīvo, jo prātīgāk brauc.

Televīzijas raidījuma “Zebra” vadītājs Pauls Timrots.
Televīzijas raidījuma “Zebra” vadītājs Pauls Timrots.
Foto: Publicitātes / Latvijas Mediji

Tam piekrīt arī satiksmes drošībai un ātrumam veltītā televīzijas raidījuma “Zebra” ilggadējais vadītājs Pauls Timrots: “Latvijā nav tik daudz jādomā par satiksmes drošību kā par cilvēku labklājību un mierīgu prātu. Mūsu valstī vasarā noslīkušo ir vairāk nekā bojāgājušo uz ceļiem visa gada garumā un pašnāvību izdarījušo ir pat divreiz vairāk. Tas liecina, ka daudziem cilvēkiem Latvijā klājas grūti, viņi ilgstoši nejūtas labi un kļūst vienaldzīgi. Nekādi bargāki sodi vai ceļu infrastruktūras izmaiņas nedos ilgtermiņa uzlabojumus, ja nepadarīsim sabiedrību laimīgāku. Lūk, par to ir jādomā valstiskā mērogā.”

“Zebras” vadītāja ieskatā daudz vairāk par plānu rakstītājiem satiksmes drošības labā šobrīd dara “Latvijas valsts ceļi”, kuri sava budžeta ietvaros efektīvi rīkojas, piemēram, aizliedzot kreisos pagriezienus uz Liepājas šosejas un veicot citas satiksmes organizācijas izmaiņas. “Ļoti labi darbojas CSDD izveidotā soda punktu sistēma, kuras efektivitāti apskauž pat mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi, kuriem šādas sistēmas nav. Labi funkcionē arī autovadītāju reģistrs, un ātri iespējams noformēt auto pirkšanas un pārdošanas dokumentus. Nevar noliegt, ka kopumā visi atbildīgie dienesti iespēju robežās dara, ko spēj, lai uzlabotu drošību uz mūsu ceļiem, un katram no mums ir viņiem jāpalīdz ar ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu,” saka Pauls Timrots.

Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaits 2025. gadā.
Ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaits 2025. gadā.
Foto: CSDD / Latvijas Mediji

Ceļu drošības scenāriji

2021. gada 6. oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu nr. 712 tika apstiprināts Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.–2027. gadam. Tajā tika apskatīti četri scenāriji. A (nulles jeb esošā budžeta) scenārijs ir bez papildu finansējuma piesaistīšanas satiksmes drošībai, ar ko gan nebūtu iespējams sasniegt galveno plānā izvirzīto mērķi – no 2020. līdz 2030. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu, atzīst paši plāna sacerētāji.

B (minimālais) scenārijs paredz papildu A scenārijā iekļautajiem informācijas, sabiedrības izglītošanas, drošības pasākumu pilnveidošanas un infrastruktūras uzlabojumiem ieviest radikāli zemākus ātruma ierobežojumus, piecu gadu laikā pārejot uz atļauto ātrumu apdzīvotās vietās 30 km/h un 80 km/h ārpus apdzīvotām vietām, bet uz grants ceļiem – 70 km/h. Tā kā vidējā ātruma samazinājums saistīts ar ilgāku laiku ceļā, plānotāji līdztekus satiksmes drošības ieguvumiem izvērtējuši arī zaudējumus tautsaimniecībai, kas būtu aptuveni 180 miljoni eiro gadā.

Reklāma
Reklāma

C (optimālā) scenārija īstenošanā atbilstoši “Drošas sistēmas” pieejai iekļauti pasākumi, kam nepieciešams papildu finansējums pakāpeniskā autoceļu pārbūvē, ierīkojot apļveida krustojumus, drošības saliņas, gājēju un velosipēdistu joslas, kā arī turpinot uzstādīt fotoradarus bīstamākajos ceļu posmos.

Savukārt D (maksimālais) scenārijs šķiet mazliet utopisks, jo paredz piesaistīt finansējumu pilnīgai Latvijas autoceļu pārbūvei, valsts galvenos ceļus pārveidojot par četrjoslu maģistrālēm, uz kurām maksimāli atļautais braukšanas ātrums būtu 120 km/h. Tāpat nosakot ierobežojumus jaunu transportlīdzekļu iegādē, izvirzot prasību tos aprīkot ar jaunākajām pasīvās un aktīvās drošības sistēmām, un ierobežot vecu auto atkārtotu reģistrāciju.

Valsts ieguldījums pagaidām neatmaksājas

“Ceļu satiksmes drošības uzlabošanai pēdējo divu (2023., 2024.) gadu laikā Satiksmes ministrija ir organizējusi vismaz trīspadsmit Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) domnīcas, kurās piedalījušies gan dažādu ministriju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju un ārstniecības iestāžu pārstāvji, gan augstāko izglītības iestāžu pasniedzēji, pētnieki, psihologi un uzņēmējdarbības eksperti,” teikts šajā ziņojumā, kur minēts arī, ka 2024. gadā CSDP apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu trīsdesmit diviem projektiem, tostarp smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes pilotprojektam.

“Ceļu satiksmes noteikumos ir veiktas izmaiņas, nosakot pienākumu bērniem līdz noteiktam vecumam lietot aizsargķiveri, braucot ar velosipēdu un elektroskrejriteni, un precizētas prasības ziemas riepu marķējumam. Satiksmes ministrija, strādājot pie priekšlikumiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, jau vairākkārt ir virzījusi priekšlikumu monetāram sodam par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu robežās no 1 līdz 10 km/h, kas līdz šim Saeimā nav guvis atbalstu.”

Pie šī pēdējā citāta vērts pakavēties vairāk, jo ātrums tiešām ir viens no galvenajiem ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem, un par 1 km/h ātruma pārsniegšanas toleranci savulaik iestājušās arī atbildīgās amatpersonas, tostarp bijušais Ceļu policijas priekšnieks, tagad Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš (“LPV”) un viņa kolēģis parlamentā, bijušais satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P).

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas ekspertu viedokli vidējā ātruma samazinājums par pieciem procentiem samazina ceļu satiksmes negadījumu ar bojāgājušajiem skaitu par trīsdesmit procentiem. Vairākās Eiropas Savienības valstīs (Francijā, Spānijā) saņemt sodu var jau par atļautā ātruma pārsniegšanu par 1 km/h. Šāda stingra sodīšanas politika darbojas arī mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, ko esmu izbaudījis pats uz savas ādas, par pārkāptiem 4 km/h (70 km/h zonā) saņemot 49 eiro sodu.

Satiksmes ministrijas starpziņojumā secināts, ka “arī Latvijā ir būtiski ieviest pasākumus, kas palīdzētu samazināt to transportlīdzekļu vadītāju skaitu, kas pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu”, tādēļ ministrija turpinās izdarīt spiedienu uz likumdevēju.

Eiropas Savienības statistika

  • 2024. gadā Eiropas Savienībā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 19 940 cilvēki – par diviem procentiem mazāk nekā gadu iepriekš un par 4418 cilvēkiem mazāk nekā 2015. gadā.
  • Visdrošākie ceļi ir Zviedrijā (20 bojāgājušie uz 1 milj. iedz.) un Dānijā (24), bet visbīstamākie Bulgārijā (74) un Rumānijā (78).
  • Eiropas parlamenta deputāti ir pieņēmuši rezolūciju par ES ceļu satiksmes drošības politikas pamatnostādnēm (2021), kurā izklāstīti galvenie pasākumi, kas nepieciešami, lai līdz 2050. gadam sasniegtu mērķi panākt nulles mirstības rādītāju Eiropas ceļos, tostarp ir ātruma ierobežojumi (30 km/h apdzīvotās vietās), nulles tolerance pret braukšanu reibumā un vairāk drošības funkciju ieviešana infrastruktūrā un transportlīdzekļos.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild "Mājas Viesis".

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".

 

MAF 2025
MAF 2025
Foto: #sif_maf2025

#SIF_MAF2025

#kasnotikapectam

Reklāma
Reklāma
Tēma
Kas notika pēc tam
Tēmturi
#alkohols #auto #avārijas #ceļi #csdd #kasnotikapectam #maf #sif_maf2025
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
MĀJA ĢIMENE
Reklāma