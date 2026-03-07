Latvijā turpinās demogrāfiskā lejupslīde, samazinoties gan kopējam, gan darbspējīgā vecumā esošo iedzīvotāju skaitam.
Saistībā ar demogrāfisko krīzi daudzas pašvaldības tagad domā, kā varētu paaugstināt dzimstību.
Tas ir apsveicami, tikai lēmumu pieņēmēju vidū nereti dominē gados vecāki ļaudis, kas par šo jautājumu var spriest tikai no teorijas puses.
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu