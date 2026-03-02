Nacionālā kino festivāla “Lielais Kristaps” viens no centrālajiem notikumiem bija Lailas Pakalniņas jaunās pilnmetrāžas dokumentālās filmas “Putnubiedēkļi” Latvijas pirmizrāde.

Filmas pirmizrāde bija pērn augustā Tallinas starptautiskajā kinofestivālā “Black Nights” (“Melnās naktis”), kur tā atklāja Baltijas filmu konkursa programmu. Latvijas pirmizrāde notika kinoteātrī “Splendid palace” 27. februārī.

“Putnubiedēkļi” ir lidostas vesterns, spraigs, vizuālās kompozīcijās balstīts stāsts par “skrejceļu reindžeriem” un viņu sastapšanos ar dzīvajām radībām. Paradoksālajā vidē – urbānajā ceļošanas citadelē, kurai līdzās pieguļ lekns mežs, pļavas un ūdens tilpes.

 

