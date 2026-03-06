ASV dzīvojošais latviešu komponists Andris Vilcāns kopš pagājušās vasaras uzturas Latvijā, Upesgrīvā, kur dzīvo viņa māte — latviešu estrādes leģenda Margarita Vilcāne. Žurnālam "Kas Jauns" viņš pastāstījis, kā šobrīd klājas dziedātājai un kādi ir viņa paša turpmākie plāni.
Vilcāns skaidro, ka ziemā palīdzējis mātei ar saimniecības darbiem, tostarp kurinājis māju. Tomēr līdz vasarai viņš plāno atgriezties Amerikas Savienotajās Valstīs pie savas ģimenes.
Runājot par to, kas rūpējas par Margaritu Vilcāni laikā, kad viņš nav Latvijā, komponists norāda, ka Upesgrīvā ir atsaucīgi kaimiņi, kuri viens otram palīdz ikdienas situācijās.
Dēls stāsta, ka dziedātāja cenšas uzturēt labu pašsajūtu —
viņa regulāri vingro un pati rūpējas par māju.
Vilcāns uzskata, ka dzīve laukos viņai nākusi par labu. Pēc insulta, ko Vilcāne piedzīvoja 2020. gada sākumā, viņš bijis ļoti noraizējies par mātes veselību, taču laika gaitā, īpaši dzīvojot laukos, viņas stāvoklis pakāpeniski uzlabojies. Tajā pašā laikā viņš uzsver, ka arī turpmāk jādzīvo piesardzīgi un jāievēro veselības ierobežojumi.
