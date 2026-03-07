Dzīve jau nav līdzenums vien... Izjustais, pārdzīvotais nogulst zemapziņā, uzplaiksnī arī ģērbšanās stilā.
Rīdzinieks Kalvis Kalsers (44), multimākslinieks, ieguvis divu arodskolu un vienas augstskolas diplomu! Mācīdamies Rīgas 5. arodskolā, kur apguvis poligrāfijas zinības, bieži uzturējies Vecrīgā, kur ticies ar visdažādāko kontrkultūru pārstāvjiem, vērojis viņu dzīvesveidu.
“Esmu uzaudzis Ķengaragā, īstākajā Rīgas skarbajā vidē, atceros, ka krieviski runājošie puišeļi no balkona meta lejā zirnīšus, apaļās piparmētras konfektes, un gaidīja, kurš tās pacels, lai no balkona viņam uzmestu ķieģeli. Mēdzu brīdināt, lai neceļ, tā bija izdzīvošanas skola...”
Pretstatu baltais un melnais, kā arī plankumaini batikotais ir redzami Kalvja apģērbā. Viņš iegādātās bikses mēdz mākslinieciski paspilgtināt, tās balinot, lai panāktu batikas efektu. Iecienījis valkāt ādas jakas: “Man ir sarkana, balta un melna. Arī cepures, kas apdrukātas ar interesantu rakstu, raibi T krekliņi.”
Daudz ceļots, Kalvis rāda savu panku jostu no Vācijas, pītās rokas aproces no Spānijas.
Kalvis ir atsaucīgs, izpalīdzīgs un fantastisks sarunu biedrs, viņā var klausīties stundām ilgi. Uzzinu, ka viņam ir sava foto, reklāmas studija “Graphik.lv”.
Vai, būdams tik radošs, Kalvis negribētu uzsākt ko modes dizainā? “Vēlētos izveidot savu apģērbu kolekciju, mani jau šajā virzienā ieinteresējusi dzīvesbiedre – viņa man no divkrāsu auduma uzšuva žaketi.”
