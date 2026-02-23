Šogad Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas “Zelta mikrofons” ceremonijā 28. februārī uz olimpiskā centra “Ventspils” skatuves balvu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā saņems postfolkloras grupa “Iļģi”, kuru dibinājusi mūziķe un folkloriste Ilga Reizniece un kurai vai no pašiem pirmsākumiem uzticīgi blakus ir mūziķis, aizrautīgais kokles spēles meistars Māris Muktupāvels.

Kad uzzināts par balvu, postfolkloras grupā “Iļģi” izcēlies strīds, pieņemt to vai ne. Mūziķis un folklorists Māris Muktupāvels ierosinājis šogad no apbalvojuma atteikties. Nepadomājiet, viņš saka, ka tā kāda necieņas izrādīšana. Nebūt ne! Bet ar mūža balvām esot tā – lai arī pēc tādu saņemšanas vari turpināt spēlēt, bet neliels zīmodziņš tev uzlikts: tavs radošais mūžs nu ir novērtēts un gandrīz galā. 

“Bet man tā nešķiet,” uzsver Māris, “jo “Iļģi” ir vēl spēka un spara pilni. Tāpēc es ierosināju vēl kādu gadiņu no mūža balvas atturēties.”

