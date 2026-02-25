Par iecienītu acu zonas kopšanas līdzekli kļuvuši pači – uz apakšējiem plakstiņiem liekamas ar serumu piesūcinātas plāksnītes, kas teju acumirklī spēj mazināt pietūkumu jeb tā dēvētos maisiņus zem acīm. Par to, kādos gadījumos tie ir piemēroti tūskas mazināšanai un kā tos pareizi lietot, stāsta kosmētiķe," Inas Pētersones privātprakses kosmetoloģijā" vadītāja Ina Pētersone.

Kas izraisa tūsku

Speciāliste vērš uzmanību, ka tūska vienmēr ir signāls – ar organismu kaut kas nav kārtībā. “Ja tūska ir regulāra, jāvēršas pie ārsta, lai izslēgtu sirds, nieru, vēnu slimības. Tūsku var izraisīt arī vitamīnu vai minerālvielu deficīts, anēmija, nepareizi piemeklēta kontracepcija, arī hormonālais disbalanss, tāpēc būtu jāpārbauda vairogdziedzeris.”

Taču, ja tūska zem acīm novērojama tikai dažkārt, liela iespēja, ka organisms šādi reaģē uz dzīvesveidu. “Ļoti bieži iemesls ir atūdeņošanās – ja organismam ir par maz šķidruma, tas uzkrās ūdeni audos un aizturēs pēc iespējas vairāk, tā cenšoties mazināt atūdeņošanos. Attiecīgi radīsies tūska,” norāda kosmētiķe. 

 

