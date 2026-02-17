Ap valsts sniegto palīdzības roku meža nozares uzņēmējiem 2023. gada nogalē savērpies tāds pretrunīgu apgalvojumu vilnis, ka to šķetinās Ģenerālprokuratūra un Valsts kontrole.
Politisko skandālu valstī ir izraisījis labi domāts lēmums par palīdzības rokas sniegšanu Latvijas kokrūpniecības uzņēmumiem 2023. gada nogalē. Jāatgādina, ka tobrīd nozare signalizēja par problēmām, kuras bija radījušas "Latvijas valsts mežu" (LVM) skujkoku zāģbaļķu cenas, kas tika piegādātas ilgtermiņa līgumu ietvaros. Jāpaskaidro, ka LVM katru gadu izsolēs pārdod apmēram 2,2 miljonus kubikmetru zāģbaļķu, apmēram 40% no visiem Latvijā pieejamajiem zāģbaļķiem. 1,6 miljoni m3 no šī apjoma tiek pārdoti tieši ar ilgtermiņa, visbiežāk trīsgadīgu, līgumu palīdzību. Un 2021. gada beigās noslēgto līgumu 2022.–2024. gadam cenas bija pamatīgi ietekmējis kovida gados notikušais kokmateriālu cenu lēciens augšup, kā arī Eiropas Centrālās bankas īstenotā augsto procentu likmju politika inflācijas bremzēšanai. Taču kovids 2022. gadā faktiski "izbeidzās", kokmateriālu cenas starptautiskajos tirgos sāka normalizēties, procentu likmes – samazināties, bet līgumi jau bija noslēgti, un tajos bija fiksētas augstas zāģbaļķu cenas. 2022. gadā visaugstākās cenas prasīja vēl Igaunijas piegādātāji, bet, sākot no 2023. gada sākuma, pārliecinošu "dārdzības" līdera lomu ieņēma LVM ilgtermiņa piegādes. LVM par kubikmetru priedes zāģbaļķu 2023. gadā prasīja 112–123 eiro, apsteidzot lētāko, zviedru piedāvājumu, par 45–50 eiro kubikmetrā, Lietuvas valsts mežu piedāvājumu par 30–40 eiro/m3, bet par 20–30 eiro Igaunijas valsts mežu cenas.