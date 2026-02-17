Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti pagājušajā nedēļā otrajā lasījumā atbalstīja ierosinājumu Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikt, ka komunikācija ar patērētājiem notiek valsts valodā.
Priekšlikums paredz papildināt likumu ar pantu "Komunikācijas valoda", kas noteiktu, ka patērētājam komunikācija ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju – informācijas sniegšana, apkalpošana un līguma noslēgšana – notiek valsts valodā, proti, pakalpojumu sniegšanai sagatavotie dokumenti, izmantotās digitālā satura saskarnes, kā arī valodas izvēles iespēja tādos tehniskos risinājumos kā lietotne, tīmekļvietne, zvanu centrs vai klātienes apkalpošanas infrastruktūra ir latviešu valodā vai, ja klients piekrīt un pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs var nodrošināt, dalībvalsts vai Eiropas Savienības kandidātvalsts oficiālajā valodā. Priekšlikums nosaka, ka arī patērētājam ir pienākums komunicēt latviešu valodā.
