Itālijas luksusa automobiļu ražotājs "Ferrari" šonedēļ demonstrēja savu pirmo elektroauto "Luce", kas itāļu valodā nozīmē "gaisma".
"Ferrari Luce" ar pilnu uzlādi spēj nobraukt vairāk nekā 530 kilometrus. No 0 punkta līdz 100 kilometriem stundā tas ieskrienas 2,5 sekundēs, taču sver 2,26 tonnas un tādējādi ir "Ferrari" visu laiku smagākais automobilis. Turklāt "Luce" ir vien otrs uzņēmuma četrdurvju modelis un pirmais auto ar piecām sēdvietām. Ar šo jaunumu "Ferrari" seko savas nišas konkurentiem "Porsche" un "Lamborghini" videi draudzīgu automobiļu piedāvājumā. Pērn "Ferrari" paziņoja, ka elektriskie automobiļi 2030. gadā varētu veidot 20% no uzņēmuma piedāvātajiem modeļiem.
