Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Maijas Tabakas mākslas burvībā
Galerijā "Daugava" līdz 27. jūnijam apskatāma brīnumskaista izstāde – leģendārās mākslinieces Maijas Noras Tabakas "Kompozīcija".
"Maijai Tabakai piemīt neierobežots iztēles lauks, tas ir viens no viņas kompozīcijas pīlāriem. Viņas gleznās fantāzijas, sapņi, atmiņas kļūst par realitāti, tāpat kā Federiko Fellīni filmās, patiesā realitāte ir izdoma, jo objektīvas atmiņas neeksistē, tās iespējamas tikai subjektīvas, tieši tāpat kā katra indivīda fantāzijas. Maijai Tabakai septiņdesmitie gadi ir radoši bagāts, arī lielo atradumu un veiksmju laiks," izstādes pieteikumā raksta mākslas zinātniece Anda Treija.
"Es sākos ar 70. gadu lielajām gleznām. Patiesas ietekmes radušās no grāmatām, kino un dzīves. Savā laikā visi aizrāvās ar itāļu kino. Man vistuvākais bija Fellīni. Ja apskatās uz "Kāzām Rundālē", tad liekas, ka tas ir hologrāfisks gabaliņš no Fellīni filmas. Mani pievilcis barokālais krāšņums, marmors, ģipša ziedi un tā mistiski nenosakāmā Fellīni vide, kurā līdzcilvēks pārtop agrāko laiku tēlos, iegūstot to neredzamo noslēpumu, kam pāri klājas laiks," tā pieteikumā teic pati māksliniece.
Bet Anda Treija turpina: "Maija Tabaka katram notikumam sniedz savu interpretāciju, viņai nav ne mazākās vēlēšanās dokumentēt konkrēto notikumu, drīzāk tas ir piemērs tam, ko nedaudz vēlāk dēvēs par "Maijas Tabakas teātri". Tāds apzīmējums māksliniecei šķita aizskarošs, viņas glezniecību nievājošs, jo viņas glezniecība ir viņas pārliecība, viņas emocijas un pārdzīvojums. Tā ir viņas patiesība, ne teātris. Laiks darīja savu, viņa pieņēma šo apzīmējumu, un tas kļūst par viņas glezniecības individuālo žanru un Maija Tabaka – par sava teātra režisori, sekojot Fellīni atziņai, ka ikdiena ir tikai pelēks priekškars, aiz kura slēpjas īsta dzīve."
2021. gadā Maija Nora Tabaka saņēma Purvīša balvu par mūža ieguldījumu mākslā, bet 2019. gadā – Īpašo Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par izcilu ieguldījumu Latvijas mākslā un sasniegumiem starptautiskā kontekstā.
"Mūsu mākslā ir daudzi, kas pelnījuši Purvīša balvu par mūža ieguldījumu. Bet man ir pārliecība, ka neviens cits tik ļoti kā Maija Tabaka," raksta A. Treija. "Pēdējos gadus Maija Tabaka negleznoja vai arī reti un nedaudz, jo tas bija smags laiks, tas pagāja rūpēs par tuvāko cilvēku, tad atvadas no viņa – Ata Kļaviņa. Atgriešanās pie glezniecības šķita neiespējama. (..) Maija bija samierinājusies, ka vairs negleznos, viņas laiks ir pagājis. Un tad notika brīnums. Februārī Maija Tabaka saņēma ziņu no Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces, ka viņai piešķirta Purvīša balva par mūža ieguldījumu mākslā. (..)"
"Maijas Tabakas glezniecība ir un paliek viņas otas meistarības apliecinājums. Lielie dižgari Monē ar savām ūdensrozēm, O'Kīfa ar savu ziedu pasauli, van Goga saulespuķes... Piemēru ir tik daudz, ka ziedi ir lielisks motīvs labas glezniecības izpausmēm. Un Maija Tabaka glezno, priecājas viņas talanta pielūdzēji, no gleznām neatsakās arī kolekcionāri un, taisni brīnums, Maijas Tabakas ziedu gleznas apbrīnot nāk arī jauni cilvēki. Mums galerijā pat notika "sadursme" – divi jauni vīrieši noskatīja vienu un to pašu gleznu. (..) Maija Tabaka atkal glezno katru dienu!" izstādes pieteikumā raksta Anda Treija.
Faencas keramikas muzeja izlase
50 autoru darbi, kas sniedz ieskatu nozares attīstībā pusgadsimta garumā... Itālijas laikmetīgās keramikas attīstību no pēckara gadiem līdz mūsdienām atspoguļo vērienīgā izstāde "Apsēstība: 50 gadi Itālijas keramikā", kas no sestdienas, 30. maija, līdz 23. augustam apskatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.
Pirmo reizi Latvijā varēs iepazīt pasaulē ievērojamā un leģendārā Faencas keramikas muzeja īpaši Rīgai atlasīto kolekciju, kas atklāj jaunu kultūras perspektīvu ne tikai Itālijas mērogā, bet arī starptautiski.
"Teātra festivāls Nr. 5" Daugavpilī
Ar šiem saspringtajiem laikiem tik atbilstošu moto "Latgale ir tuvu" no svētdienas, 31. maija, līdz ceturtdienai, 4. jūnijam, Daugavpils teātrī norisināsies "Teātra festivāls Nr.5", kas jau trešo gadu pulcēs vairākus profesionālos teātrus, piedāvājot septiņas izrādes, arī viesizrādes no Igaunijas un Itālijas. Būs arī sarunas ar skatītājiem un profesionāļu diskusijas par nozarē aktuālām tēmām, kā arī jaunievedumi – grāmatas un lugu lasījumi.
Svētdien, 31. maijā, festivālu atklās Daugavpils teātra izrāde "Sikspārnīša pasaciņas" latviešu un latgaliešu valodā (plkst. 12 un 14, mākslinieku darbnīcā) un vakarā – SIXTH un Ģertrūdes ielas teātra traģironiska laikmetīgās dejas izrāde "Brīvprātīgā verdzība" (plkst. 18). Pirmdien, 1. jūnijā, plkst. 18.30 – Itālijas "Tina Di Lorenzo" teātra izrāde "Alla Furca" (sicīliešu valodā ar titriem latviešu valodā). Otrdien, 2. jūnijā, plkst. 18 – "Dirty Deal Teatro" izrāde "Vecajo kults". Trešdien, 3. jūnijā, plkst. 18 – Latvijas Nacionālā teātra krimināldrāma "Ko var cilvēks" un plkst.·19 Vienības nama kafejnīcā – dramaturģijas lasījumi "Sekss un Latvija" "Dirty Deal Teatro" izpildījumā. Ceturtdien, 4. jūnijā, plkst. 18 – Latvijas Leļļu teātra izrāde "Sibīrijas haiku" – vizuāli poētiskā un tehnoloģiski smalkā manierē izveidots papīra animācijas iestudējums. Bet plkst. 20 (Eksperimentālā skatuve) – Igaunijas Sidalinnas teātra izrāde "Es atstāju Ukrainu 2022. gadā". "
Kaspara Groševa domas
"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā līdz 7. jūnijam apskatāma Kaspara Groševa personālizstāde "Dzīvo ar/Domā par". Skaņa, tēli, attēli, iekārtojums, vēstījums un sociālā iekārta tajā saplūduši vienotā veselumā, atstājot vien nosacītas mediju formveides aprises. Skatāmais atklājas ne tik daudz kā pabeigtu darbu kopums, bet gan kā situācija, kas paģēr aktīvu paša autora iesaisti un nemitīgu paveiktā pārskatīšanu, aizstāšanu vai atlikšanu. Kaspars Groševs (1983) ir vizuālais un skaņas mākslinieks un kurators. Kopš 2014. gada – mākslinieku vadītās galerijas "427" līdzdibinātājs un kurators.
Līgas Jukšas māksla
"Aminori" grāmatnīcā/mākslas telpā apskatāma Līgas Jukšas gleznu izstāde "Starpdomu ceļa zīmes". "Manas gleznas ir kā krāsainas domu fotogrāfijas," teikusi māksliniece. Viņas darbos bieži tiek risinātas atsvešinātības, identitātes un iekšējās pieredzes tēmas, izmantojot simbolisku un emocionāli niansētu izteiksmi.
Viļņa Kundrāta kamermūzika
Trešdien, 27. maijā, koncertā Reformātu baznīcā skanēs komponista un saksofonista Viļņa Kundrāta kamermūzika – kompozīcijas stīgu kvartetam un pūšaminstrumentiem. Vilnis Kundrāts līdz šim pārsvarā darbojies džeza mūzikā, sacerējis un instrumentējis džeza tēmas un skaņdarbus bigbenda sastāvam.
