Elektroauto uzlādes tīkls "Elektrum Drive" pirmo reizi pasniedzis balvas efektīvākajiem elektroautomobiļu modeļiem Latvijā.
Balvas "Elektrum Drive elektroauto testu TOP 2025" piešķirtas, veicot reālus elektroauto testus Latvijas apstākļos, izvērtējot modeļu sniegumu trīs būtiskākajās kategorijās – garākais nobraukums, efektivitāte un uzlādes ātrums. Divās kategorijās uzvarētājs ir "Volvo", pārējās – gan Eiropas, gan ASV, gan Ķīnas autobūves pārstāvji.
Balstoties uz pagājušās vasaras sezonas testiem, izvērtēti 18 elektroauto modeļi, analizējot to veiktspēju vienādos un salīdzināmos apstākļos. Salīdzinājums atspoguļo trīs galvenās lietotāja vajadzības. Pirmkārt, nobraukumu – attālumu (km), ko elektroauto spēj nobraukt ar pilnībā uzlādētu bateriju no 100% līdz 5% kombinētajā braukšanas režīmā. Otrkārt, efektivitāti – vidējo elektroenerģijas patēriņu (kWh/100 km) kombinētā maršruta laikā, nolasītu no elektroauto modeļa borta datora, kas ir būtisks izmaksu rādītājs ikdienas lietošanā. Treškārt, uzlādes ātrumu – uzlādes jaudu (kW) un uzlādes ātrumu (km/h), ar kādu baterija tiek uzlādēta no 5% līdz 100% "Elektrum Drive" lieljaudas uzlādes stacijās, jo tas tieši ietekmē ceļā pavadīto laiku.
Edgars Korsaks-Mills, "Elektrum Drive" elektromobilitātes eksperts, testējis vairāk nekā 80 elektromobiļu: "No plašā elektroauto klāsta vairāk esam vērtējuši tos, kas ir tuvāka un pieejamāka izvēle ikdienas lietotājam. Daļa elektroauto testēti gan vasarā, gan ziemā. Tirgus vienmēr mainās, piemēram, tirgū ienāk Ķīnas autoindustrija, pret ko varbūt iebilstu Eiropas autobūves cienītāji, taču redzam – tieši to izvēlas klienti, saskatot veicamības, aprīkojuma un arī materiālās priekšrocības. Tieši tāpēc mūsu testu rezultāti atspoguļo elektroauto sniegumu reālos braukšanas apstākļos."
Apbalvojumi un kategorijas
- Garākā ceļa līderi
"Volvo EX90" – 500 km
"Skoda Elroq" – 490 km
"Ford Explorer" – 485 km
- Efektivitātes līderi
"Dongfeng Box" – 12,0 kWh/100 km
"Dongfeng Forthing S7" – 12,3 kWh/100 kWh
"Hyundai INSTER" – 12,8 kWh/100 km
- Uzlādes jaudas līderi
"Volvo EX90" – 137 kW
"Voyah Courage" – 123 kW
"Ford Explorer" – 115 kW
- Garākā ceļa līderis 2021–2025
"Hyundai Ioniq 6"
- Efektivitātes līderis 2021–2025
"Renault Zoe E-Tech"
