Rīgā pagājušajā nedēļā atklāta konkursa "Latvijas e-Auto" 2026./2027. gada sezona, kurā šogad līdz šim pieteiktas 28 automašīnas no 17 ražotājiem.
Atklāšanas pasākumā bija apskatāmas 22 automašīnas un pārstāvēti gan zināmi zīmoli ‒ "Lexus", "Volvo" un "Mazda" ‒, gan plašākai auditorijai vēl ne tik atpazīstamie "BYD", "XPeng" un "KGM".
Demonstrēti dažādi virsbūves tipi ‒ pilsētas krosoveri, hečbeki, pa kādam pikapam un minivenam. Pasākumu apmeklēja arī sabiedrībā zināmas personas, tostarp aktieris Andris Daugaviņš, pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš un radio balss Kaspars Upaciers.
Konkursa "Latvijas e-Auto" rīkotājs Roberts Jansons norādīja, ka trešo gadu pēc kārtas saglabājusies liela dalībnieku un atbalstītāju interese. Pēc viņa teiktā, viena no redzamākajām tendencēm ir Ķīnas autoražotāju ienākšana Latvijas tirgū.
Jansons norādīja, ka daudziem cilvēkiem joprojām saglabājušies priekšstati par Ķīnas produkciju kā lētu un nekvalitatīvu, taču jaunie autoražotāji piedāvājot arvien konkurētspējīgākus produktus. Viņa vērtējumā atsevišķi modeļi spēj konkurēt ar Eiropas produkciju, piedāvājot plašu aprīkojumu un lielu nobraukuma rezervi par salīdzinoši zemāku cenu.
Vienlaikus nozares pārstāvji atzina, ka pircēju interese par elektroauto joprojām lielā mērā saistīta ar valsts atbalsta mehānismiem. SEB bankas Jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs Matīss Janevičs-Dambis norādīja, ka klientu interese bieži korelē ar pieejamo Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu ‒ kad atbalsts beidzas, interese samazinās un daļa potenciālo pircēju izvēlas nogaidīt. Vidējā elektroauto iegādes cena Latvijā pašlaik esot aptuveni 35–36 tūkstoši eiro.
Viņš arī skaidroja, ka pēdējos gados mainījies elektroauto pircēja profils. Sākotnēji elektroauto vairāk izvēlējušies cilvēki ideoloģisku apsvērumu dēļ, domājot par ilgtspēju un ietekmes mazināšanu uz vidi. Tagad aizvien biežāk izvēli nosaka racionāli apsvērumi un izmaksu aprēķini.
Kritisku skatījumu uz elektroauto attīstību pauda aktieris Andris Daugaviņš, kurš ir viens no konkursa žūrijas locekļiem. Viņš atzina, ka sevi neuzskata par lielu elektroauto piekritēju un joprojām vairāk simpatizē tradicionālajiem automobiļiem. Daugaviņš pauda viedokli, ka elektroauto, iespējams, nav vienīgais nākotnes risinājums, minot arī hibrīdus un ūdeņraža tehnoloģijas. Aktieris atzina, ka nevēlas spriest par lietām, kuras nav izmēģinājis, tāpēc piedalās žūrijā, lai viņam rastos pilnīgāks priekšstats.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu