Līvānos plānots veidot piemiņas vietu — soliņu — Līvānu Goda pilsonim komponistam Jurim Kulakovam, liecina 28. maija domes sēdei sagatavotais lēmumprojekts.
Pilsētā līdz šim uzstādīti vairāk nekā 15 tematiskie soliņi, kas veltīti uzņēmumiem, izglītībai, pilsētas ainavai, nozīmīgām vietām.
Kulakova piemiņas vietas idejas autore ir komponista māsa, tautas daiļamata meistare Maija Kulakova. Piemiņas vietu ir iecerēts veidot Līvānu dzelzceļa stacijas apkārtnē, jo tā Kulakova dzīvē spēlējusi nozīmīgu lomu, uzsver pašvaldībā. Proti, no stacijas sākās viņa ceļš uz Rīgu — sākumā Jāzepa Mediņa mūzikas skolā, vēlāk Latvijas Mūzikas akadēmijā.
"Vēlāk, rokgrupai "Pērkons" kļūstot par savas paaudzes elkiem un komponistam intensīvi radot ne tikai rokmūziku, bet arī akadēmisko mūziku, garie braucieni vilcienā uz dzimtajām mājām ļāva atstāt Rīgas kņadu un burzmu aiz muguras un pamazām iekļauties Līvānu mierā un klusumā Dubnas upes krastā," komentē idejas autori.
Vilcienam bijusi arī cita būtiska loma Kulakova un rokgrupas "Pērkons" liktenī, kad skandalozās vilciena demolēšanas dēļ pēc Ogres koncerta 1985. gadā padomju vara grupu atkārtoti aizliedza, atgādina pašvaldībā.
Lai iegūtu pārdomātus, ainaviski pilsētvidē atbilstošus un mākslinieciski augstvērtīgus metu priekšlikumus Kulakova piemiņas vietai, kā arī izvēlētos konkursa uzvarētāju tālākajai meta īstenošanai, 2026. gadā plānots metu konkurss. Tā mērķis ir cilvēkiem ērts un praktiski lietojams soliņš, kura vērtība būtu arī mākslinieciski augstvērtīgs vides objekts.
Soliņa izveidei pēc metu konkursa noslēgšanās pašvaldība izmantos Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības budžeta līdzekļus.
Domes sēdē ceturtdien plkst. 9 plānots apstiprināt metu konkursa vērtēšanas komisijas nolikumu, kā arī komisiju. Tās priekšsēdētāja būs arhitekte Ināra Caunīte, komisijā strādās arī grupas "Pērkons" soliste Ieva Akurātere, Kulakova atraitne Laura Kulakova, māsa Maija Kulakova, meita Justīne Sipņevska, Latvijas Mākslas akadēmijas docents Kristaps Ancāns, pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas būvinženiere Inguna Andrejeva, Juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Inga Narvida un Centrālās pārvaldes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne. Komisijas darbā tiks pieaicināts arī VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvis.
