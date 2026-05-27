1936. gada 27. maijā. Pirms 90 gadiem vizītē Latvijā uzturējās Somijas ārlietu ministrs Anti Haksels ar kundzi Elzu.
Abi Rīgā bija ieradušies ar vilcienu no Kauņas vēlu 26. maija vakarā. Blakus ārlietu pārrunāšanai Latvijas namatēvi Haksela kungu bija nolēmuši izmantot vēl kādai misijai – nez vai tā bija sakritība, ka svinīgo jaunuzbūvētās Ķemeru viesnīcas augstākā līmeņa atklāšanu nozīmēja uz 28. maiju, kas bija Haksela viesošanās noslēdzošā diena. Latvija pamatoti lepojās ar arhitekta Eižena Laubes projektēto piecstāvu "balto kuģi" Ķemeros. Kūrorta viesnīcas un reizē sanatorijas pamatakmeni lika 1933. gada rudenī. Būvi apmaksāja valsts, un celtniecība nenoritēja bez problēmām, taču iznākums bija lielisks un atbilda tā laika Eiropas viesmīlības normatīviem un komforta līmenim. Bija cerības, ka Ķemeru sēravotu dziedniecības iestādes kopā ar moderno viesnīcu varētu kļūt par vienu no visa Baltijas jūras reģiona atpūtas centriem un uz to dosies naudīgi klienti arī no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas.
Haksels bija Ķemeru viesnīcas atklāšanas galvenais ārzemju viesis. Viņu pavadīja Somijas vēstniecības personāls un Somijas sūtnis Rīgā Eduards Palins, kurš viens no pirmajiem pasteidzās rezervēt numuriņu vēl neatvērtajā dziednīcas hotelī. Hakselam individuāli izrādīja viesnīcu un pasniedza tajā tēju. Savukārt atklāšanas ceremoniālā piedalījās valsts un valdības galva Kārlis Ulmanis, valdības ministri pilnā sastāvā, Rīgā pārstāvētais diplomātiskais korpuss, Rīgas un Jūrmalas pašvaldību pārstāvji – kopumā ap 200 prominentu viesu. Pirms braukt no Rīgas tālāk uz Tallinu, 28. maija vakarā Haksels žurnālistiem atzinās, ka agrāk Ķemerus nav redzējis, taču: "Tagad, kad tos esmu redzējis, varu teikt, ka tie Somijā modinās visdzīvāko interesi, jo šādu kūrortu mums nav." Ministrs pauda, ka somi lielākoties braucot atpūsties uz Budapeštas dziedniecisko ūdeņu kūrvietām, tomēr Ķemeri ir tuvāk: "Ja noteikumi peldviesiem būs izdevīgi, var gaidīt ievērojamu somu apmeklētāju pieplūdumu."
Varbūt Ķemeriem ar "balto kuģi" patiešām būtu izdevies kļūt par Ziemeļeiropas mēroga kūrortu, ja ne 30. gadu beigu politiskie saspīlējumi Eiropā un sekojošais Otrais pasaules karš. Ja par vēsturisko ēku, tad bija plānots, ka renovētā pieczvaigžņu viesnīca "Park Hotel Ķemeri" bijušajā Ķemeru sanatorijā tiks atklāta 2020. gada vasarā, taču majestātiskā būve joprojām ir tukša un aiz sētas.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Brīvā Zeme", 1926. gada 27. maijā
Lieli krusas postījumi. St. Kazdangas pag. Aizputes apr. 20. maijā piepeši uznācis liels negaiss ar lietus gāzēm un krusu. Pēdējā bijusi stipri liela un nodarījusi apkārtējām saimniecībām milzīgus zaudējumus. Tā valsts Kazdangas farmā no krusas un lietus gāzēm cietuši sējumi ap 20 pūrvietas. Farmas dārzā no lietus izskalotas ap 200 gab. 1 gadu vecas ābelītes. Stipti postījumi nodarīti arī Jurīšu, Sprīdīšu, Putnu un Rūņu mājās un tāpat Kapšu muižas un Vecpils dzirnavu saimniecībās. No lietus gāzēm bojāti arī vairāk vietās ceļi. Tā pie Kazdangas muižas zivju dīķa sapostīts ceļš 10 netru garumā. Uz Aizputes–Skrundas lielceļa starp Kazdangas muižu un Valtaiķiem izskalota mūra caurteka. Tāpat pie Kazdangas stacijas 2 vietās bojāta arī Aizputes–Saldus dzelzceļa līnija. Zaudējumus noskaidro.
