Mūsu kultūras zelts. Atvadoties no leģendārā režisora Jāņa Streiča

Šodien atvērtās pasaules raibo uzskatu jūklī būtiska atziņa, kas liek domāt kultūras kontekstā, ir, ka kultūra nevar būt tur, kur nav bijības normu dižgaru priekšā. (..) Kalpošana ir Gara aristokrāta nepieciešamība, bet nevis jūgs. Ja šīs kategorijas cilvēks kaut ko ir sasniedzis, viņu pārņem nemiers un prasības pēc vēl kā augstāka un pilnīgāka. Tu, Jāni, biji šīs kategorijas cilvēks! Tā tas bija arī, mums strādājot kopā pie Blaumaņa, Vācieša un Streiča libreta Romualda Kalsona operai "Pazudušais dēls" pirms 30 gadiem Nacionālajā operā, kur man bija uzticēti režisora pienākumi. Tas bija kas īpašs! Īpašs operas iestudējums, īpaša neredzama mūsu garīga sadarbība tālajā 1996. gadā.
Tavs darbs vienmēr ir bijis saistīts ar cilvēkiem – visā viņu būtības spektrā. Caurmēra cilvēks nelabprāt piespiežas un tikai tad, ja to prasa kāda ārēja nepieciešamība, bet cēlais – Gara aristokrāts – uzņemas darbu, iekšējas nepieciešamības dzīts. Šie cēlie cilvēki paliek un izceļas mūsu apziņā un atmiņā. Viņi ir mūsu dzīves atjaunotāji. Viņu bijība un atbildība ir tās kategorijas, kas cilvēkam piešķir iekšēju cēlumu, kas to atšķir no "Homo vulgaris".
Pārnesot šo atziņu uz mūsu apstākļiem Latvijā, varētu teikt: "Homo vulgaris" uz sava karoga rakstījis visnejaukāko, bet diemžēl ļoti raksturīgo latviešu sakāmvārdu: "Ne mana cūka, ne mana druva", bet Gara aristokrāts līdz ar Raini teiktu: "Es pasaul’s daļa atbildīgs par visu!"
To arī tu, Jāni, izbaudīji gan savā darbā, gan dzīvē, gan arī savulaik vadot senāko latviešu organizāciju – Rīgas Latviešu biedrību.
Atvadoties sakām paldies par Tavu enerģiju, Tavu gara aristokrātiju, Tavu kalpošanu un cilvēkmīlestību! Tu daudzās situācijās biji mūsu Skolotājs…
Un vienmēr atcerēsimies un atgādināsim sev, ka nekas nesākas un nekas nebeidzas ar mums…"
Meistara gaisma nedzisīs
Inga Pērkone-Redoviča, kinozinātniece un Rīgas Kino muzeja vadītāja:
"Streiča filmas ir sniegušas iespēju domāt un saprast kino visdažādākajos kontekstos un radīt jaunus konceptus. (..) Arī padomju okupācijas laika filmas viņš spēja padarīt īpašas, jo spēja nacionālo identitāti ielikt visabstraktākajos stāstos. Jāņa Streiča kinofilmas ir folklorizējušās, un cilvēki no galvas zina to dialogus. Režisora īpašā prasme bija sadzīviskos sižetos ielikt daudz poētiskā, un bieži kinolentēs ceļš ved uz mājām – kā 1991. gada filmā "Cilvēka bērns" Boņuks nolēma doties pasaulē, bet atpakaļceļā viņu sagaidīja izgaismots logs. Pats režisors par kino reiz teica: "Nav neviena cita mākslas veida, kur viss, kas tev apkārt, tiek izslēgts ar tumsu, bet viss, kas jāuztver, izcelts ar gaismu!" Pateicamies par gaismu, Meistar! Tā nedzisīs!"
Uzziņa
Jāņa Streiča filmu mantojums
- Godinot mūžībā aizsaukto tautā mīlēto un leģendāro režisoru Jāni Streiču, Nacionālā kino centra portālā "filmas.lv" no 7. marta visā pasaulē pieejama īpaši veidota izlase – 11 spēlfilmas (1967–2010), kas ļauj ar pateicību atsaukt atmiņā Meistara unikālo un daudzveidīgo talantu; vairākās filmās uz ekrāna redzams arī pats Autors.
- Kinorežisors Jānis Streičs un viņa filmas, kas vienmēr tiek iekļautas dažādos visu laiku labāko Latvijas filmu sarakstos un jau gandrīz folklorizējušās; viņa izcilā personība, kas daudzu gadu garumā izpelnījusies arvien pieaugošu tautas mīlestību, ir fenomenāla parādība Latvijas kinovēsturē.
- Tāpēc arī piemiņas kolekcijā iekļautas visas klasiskās režisora filmas, kas ļauj vēlreiz novērtēt šo Latvijas kultūrvēsturisko bagātību, – gan ārkārtīgi populārās sadzīves komēdijas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" (1981) un "Mans draugs – nenopietns cilvēks" (1975), gan divi 90. gadu kinodarbi – aizkustinošais veltījums dzimtajai Latgalei "Cilvēka bērns" (1991) un viena no atjaunotās neatkarības laika populārākajām Latvijas filmām "Likteņdzirnas" (1997). Kolekcijā skatāmas arī divas divsēriju filmas, kurās Jānis Streičs brīnišķīgā radošā vieglumā apspēlē tolaik nepieejamās ārzemes – Angliju un Zviedriju: filma "Teātris (1978), uzceļot pieminekli izcilajai aktrisei Vijai Artmanei, bet ironiskajā detektīvstāstā "Nepabeigtās vakariņas" (1979) piedāvājot neparastas lomas daudziem talantīgiem aktieriem.
- 20. gadsimta 80. gadus šajā kolekcijā pārstāv divi īpaši temperamentīgi kinodarbi – dramatiskās "Svešās kaislības" (1983), ko Jānis Streičs reizēm pats saucis par savu labāko filmu, un vienīgā tik spilgtā groteska režisora filmogrāfijā, pirmsatmodas laika sociālkritiskais manifests "Aizaugušā grāvī viegli krist" (1986).
- Par atsevišķu periodu Jāņa Streiča kinodarbībā varētu dēvēt 21. gadsimta sākumu, kad viņš uzņēma trīs latviešu oriģināldramaturģijā balstītas mazbudžeta televīzijas filmas; no tām šai kolekcijai izvēlēta rakstnieces Elīnas Zālītes 30. gadu lugas mūsdienīgā ekranizācija "Rudens rozes" (2004).
- Simbolisku ietvaru piemiņas kolekcijai veido režisora Jāņa Streiča pirmā un pēdējā filma – 60. gados kopā ar studiju biedru Ēriku Lāci veidotā dzirkstošā komēdija bērniem "Kapteiņa Enriko pulkstenis" (1967) un Rūdolfa Blaumaņa garā ieturētais Latvijas lauku stāsts "Rūdolfa mantojums" (2010), kuru pats autors raksturojis kā "optimisma devu tautai".
- Šodien, 11. martā, kinoteātrī "Splendid Palace" kinolektorijā " Tas, ko tu nedrīksti nezināt" notiks NKC jau iepriekš plānots spēlfilmas "Likteņdzirnas" (1997) seanss.
Atvadīties no Meistara
Jāņa Streiča ģimene informē, ka 22. martā plkst. 12 Latviešu biedrības namā notiks atvadīšanās no kino un teātra režisora, scenārista, aktiera, rakstnieka, gleznotāja un vienkārši – sirdssilta un sirsnīga cilvēka Jāņa Streiča, kurš mūžībā devies 89 gadu vecumā, 5. martā, Lietuvā.
Atvadu laikā visas dienas garumā ar Rīgas domes atbalstu Vērmanes dārzā būs skatāmas Jāņa Streiča režisētās mākslas filmas, no kurām liela daļa kļuvušas par latviešu kino klasiku. No rītdienas, 12., līdz 23. martam Rīgas Latviešu biedrības namā ikvienam būs pieejama ierakstu grāmata, kurā Jāņa Streiča draugi, laika biedri, kā arī talanta un darba cienītāji un atbalstītāji varēs rakstiski saglabāt piemiņas vai atzinības vārdus, iemūžinot gan siltas un radošas atmiņas, gan paveiktā novērtējumu kopīgi veidotos pierakstos.
