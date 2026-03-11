Viņnedēļ, 6. martā, Lielās mūzikas balvas laureāti savus vārdus izdzirdēja svinīgā apbalvošanas ceremonijā uz Vidzemes koncertzāles "Cēsis" skatuves, kur publika baudīja arī muzikāli piepildītu koncertu.
"Brīnišķīgs koncerts, un lieliski, ka tas notiek nevis Rīgā, bet simfoniskajai mūzikai piemērotā vietā – koncertzālē "Cēsis"," man sacīja bijusī baņķiere un finansiste Ilze Auzere, paužot daudzu attieksmi. "Tad nākamajā gadā "Gorā"?" starpbrīdī pārdomās dalījās komponists Pēteris Vasks. Tā kā pērn ceremonija notika Liepājas "Lielajā dzintarā" (koncertzāles iedvesmotāju diriģentu Imantu Resni zāle godināja atvadu dienas priekšvakarā), šogad Cēsīs, loģiski būtu nākamajā gadā doties uz Latgales vēstniecību Rēzeknē, ja vien… viena amatpersona neliks šķēršļus. Par situāciju ar "Goru" satraukti daudzu prāti akadēmiskās mūzikas aprindās. Ne velti skaļus aplausus izpelnījās ilglaicīgās "Gora" mākslinieciskās vadītājas un šobrīd arī direktores, komponistes Ilonas Rupaines teiktais par vienu "solistu" Rēzeknē, kurš neizjūt kopīgo taktsmēru.
Bet Pētera Vaska dzīvesbiedre, kinorežisore Dzintra Geka priecājās par mazmeitai vijolniecei Magdalēnai Gekai piešķirto Lielo mūzikas balvu kategorijā "Par izcilu darbu ansamblī: "Kad Magdalēna spēlē, tas ir ļoti satraucoši, aizkustinoši… Tā balva patiesi pelnīta. Magdalēna ļoti, ļoti daudz strādājusi."
Konkurence par laureāta godu ar katru gadu kļūst arvien sīvāka. Paplašinās arī reģionālo piedāvājumu loks ar muzikāliem notikumiem gan pilīs, gan muižās, gan citos spēles laukumos. Arvien grūtāk paliek atsijāt trīs nominantus un vēl sarežģītāk izvēlēties vienu laureātu. Tā kā balvas nolikumā savulaik bija rakstīts – izvirzāmi ne mazāk kā trīs un ne vairāk kā pieci nominanti, žūrija vairākās kategorijās vēlējusies paplašināt balvas pretendentu loku līdz pieciem, taču tas izdevies divās kategorijās – "Par izcilu sniegumu gada garumā" un "Gada koncerts". Kā man sacīja žūrijas komisijas priekšsēdētāja, muzikoloģe, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas docētāja Ieva Rozenbaha, tieši šajā kategorijā žūrija pārbalsojusi pat vairākas reizes, līdz par laureātu atzīts Garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts, kurā izskanēja ķīniešu izcelsmes amerikāņu komponista Taņa Duņa "Budas pasija" – liels muzikāls notikums Latvijā.
Tā kā pēc pirmās balsošanas punkti sakrita, žūrijai nācies pārbalsot arī kategorijā "Gada jaundarbs", līdz par laureātu kļuva komponista Jēkaba Jančevska pirmā Ērģeļsimfonija. "Žūrijai tā lielā izšķiršanās bija starp koncertiskumu Jāņa Petraškeviča koncertā "Tas, kas šeit bija pirms" un Jēkaba Jančevska skaņdarba simfoniskumu Ērģeļsimfonijā, kurā ir četras daļas, katra ar savu stāstu, liels simfoniskā orķestra sastāvs, klāt vēl ērģeles," atklāja Ieva Rozenbaha. "Jāteic, ka Jēkabam Jančevskim padodas gan lielās formas, kur vajadzīga simfoniskā domāšana, gan kā jau no kordziedāšanas jomas nākušam diriģentam – arī mazās formas, amatieru koriem domātas dziesmas, kas nav pārāk sarežģītas."
Intriga allaž ir laureāts kategorijā "Gada jaunais mākslinieks." Konkurencē ar jauno diriģenti Anastasiju Kildišu un trompetistu Mārtiņu Zuju uzvarēja dziedātājs Eduards Rediko. Kā sacīja žūrijas priekšsēdētāja, ļoti pārliecinošs gan skatuviski – īpaši Dailes teātra izrādē "Meža gulbji" –, gan vokāli.
Uzziņa
"Lielās mūzikas balvas 2025" laureāti
- Par mūža ieguldījumu: ērģelniece Larisa Bulava, komponists un muzikologs Georgs Pelēcis.
- Gada jaunais mākslinieks: dziedātājs Eduards Rediko.
- Gada koncerts: Taņs Duņs, "Budas pasija", 28. Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēguma koncerts, Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", Rīgas Doma zēnu kora grupa, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, solisti Viktorija Majore, Ieva Parša, Jolanta Strikaite, Mārtiņš Zvīgulis, Yiran Jia, Hasibagen, diriģents Māris Sirmais 5. septembrī Rīgas Kongresu namā (rīkotājs VAK Latvija).
- Par izcilu interpretāciju: čelliste Magdalena Ceple – Mečislava Veinberga Concertino čellam un stīgām (kopā ar "Kremerata Baltica") 14. septembrī Dzintaru koncertzālē.
- Par izcilu sniegumu gada garumā: dziedātāja Zanda Švēde.
- Par izcilu darbu ansamblī: vijolniece Magdalēna Geka.
- Gada jaundarbs: Jēkaba Jančevska Pirmā simfonija (Ērģeļsimfonija), pirmatskaņojums 20. septembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" (Iveta Apkalna, Sniedze Kaņepe, Kaspars Vēvers, Liepājas Simfoniskais orķestris, diriģents Guntis Kuzma).
- Par izcilu sniegumu džezā: sitaminstrumentālists Kaspars Kurdeko.
