Dāvanas, kas dotas piedzimstot. Saruna ar rakstnieci Kristīni Jučkoviču

Kristīne Jučkoviča ir rakstniece un sabiedriska darbiniece, kura ikdienā strādā veselības aprūpes jomā, lasa lekcijas maģistrantiem un ir triju nu jau paaugušos bērnu mamma. Bez literatūras un rakstīšanas viņu saista viss franciskais, ļoti patīk mūzika un prieku sagādā rožu audzēšana. Stāstu krājums "Viņa nāk" ir Kristīnes otrā grāmata. Līdzās debijas romānam "Nesaki ne jā, ne nē" autore publicējusies vairākos kopkrājumos gan dzejā, gan prozā un dažādos literāros izdevumos.
Jaunā stāstu krājuma "Viņa nāk" 19 stāstos autore maigā un vienlaikus spēcīgā sievietes balsī stāsta par sievietes dzīvi no bērnības līdz nāvei caur visdažādākajām attiecību šķautnēm. Meitas attiecības ar vecākiem, brāļiem un māsām atklāj gan veselīgu, gan disfunkcionālu ģimeņu rakstus. Kristīnes Jučkovičas stāstu tēli ir pilnasinīgi un reāli, ar viņu piedzīvotajām dzīves situācijām saskārusies un spēj identificēties lielākā daļa sieviešu.
"Kultūrzīmes" Kristīni Jučkoviču uzrunāja dažas dienas pēc "Viņa nāk" atvēršanas Rīgas Grāmatu svētkos – laikā starp rakstīšanu, darba pienākumiem veselības vadībā un mācībspēka runu Biznesa augstskolā "Turība". Tieši tāds arī ir Kristīnes spēks tik dažādās jomās: starp valodas smalkumiem un precizitāti, jaunu profesionāļu mācībām, aptiekāru lomas stiprināšanu sabiedrībā un likumos, aizrautību un vēlmi iet dziļumā. Iespējams, tieši tāpēc "Viņa nāk" kļuvis ne vien par talantīgās autores stāstu krājuma nosaukumu, bet ir arī pirmā izdevniecības "Latvijas Mediji" sieviešu stāstu krājumu sērijas "Viņa nāk" grāmata. Kristīne teic: "Tik tiešām esmu nolēmusi, ka jādalās ar tām dāvanām, kas man dotas piedzimstot."
Kā sadalāt savu dzīvi starp rakstniecību un maizes darbu?
J. Jučkoviča: Ne jau maizes darbu vien, arī citu ikdienu, jo esmu triju bērnu mamma, kas pilnīgi noteikti ir viens no nozīmīgajiem punktiem manā dzīvē. Sadalīt laiku, protams, ir diezgan grūti. Tomēr – rakstniecība ir uz palikšanu, to vērtēju kā vienu no maniem tālākejošākiem mērķiem, ko esmu gan izstudējusi, gan arī papildinājusies literārajās akadēmijās. Šobrīd mana prioritāte ir rakstniecība un rakstīšana, tiesa, pašlaik uz šī altāra esmu ziedojusi aktīvo kordziedāšanu.
Vai tas nozīmē, ka top nākamais stāstu krājums?
Tas būs romāns, kas top jau kādu laiku. Stāstu krājums "Viņa nāk" ir līdzšinējā manas rakstniecības posma apkopojums. Pats pirmais stāsts tika sākts brīdī, kad sapratu, ka rakstniecība būs tas, uz ko turpmāk tiekšos. Atkāpjoties vēl – tiešām esmu rakstījusi visu mūžu, sākot no bērnišķīgiem dzejolīšiem ar atskaņām, dzeju rakstīju arī kā pusaudze. Tiesa gan, apzinātā vecumā prātā pat neienāca, ka savu talantu, kurš acīmredzami jau tolaik bija parādījies, varētu saistīt ar profesijas apguvi, un aizgāju eksaktāku ceļu. Tomēr, arī strādājot veselības aprūpes sistēmas administratīvajā jomā, rakstīšana visu laiku bijusi līdzās.
Rakstniecībā aktīvi atsāku strādāt pirms dažiem gadiem, kad pienāca brīdis, kurā atļāvu sev būt radošai, kad sapratu, ka ir laiks man kā sievietei, man kā Kristīnei Jučkovičai pielikt savu vārdu sevis radītiem tekstiem.
Uzskatu – ja ir talants, tad tas nepieder tikai man, talants ir jārealizē un jānodod sabiedrībai. Mana pārliecība pauž, ka ar dāvanām, kas man dotas piedzimstot, ir jādalās. Nupat teikto pat varētu nosaukt par moto visam manam rakstīšanas procesam, jo rakstīšana man nenāk grūti. Grūti ir tai atrast laiku.
Kādu rakstot sajūtat savu vietu un laiku? Vai tā ir tikai Latvija un tikai tagadne?
Līdzīgi kā mēs nākam no savas bērnības, nākam arī no saviem senčiem. Mēs visi esam pēcteči tiem interesantajiem cilvēkiem, par kuriem, iespējams, neko nezinām, bet arvien vairāk sākam uzzināt šobrīd tik izplatītajos dzimtas pētījumos. Droši vien arī mans raksturs, temperaments un enerģijas līmenis savienojams ar ļoti daudziem man nezināmiem senčiem – latviešiem, lietuviešiem, iespējams, arī poļiem un vāciešiem, dažnedažādiem cilvēkiem ar dažnedažādām profesijām un spējām. Šis process man šķiet ļoti interesants un daudzas naktis zudušas, pētot "periodika.lv" un citas datubāzes, kurās esmu atradusi dažādu informāciju par to, ko mani senči darījuši, kā viņiem gājis un kādi bijuši viņu likteņi. Tāpēc arī šis stāstu krājums ir veidots ne tikai no sievietes skatpunkta, bet arī iedomājoties sievieti dažādos laikos, dažādās vietās, tiekoties ar dažādiem cilvēkiem, iespējams, citkārt pat ar tādiem, ar kuriem viņai nemaz nav bijusi iespēja tikties. Stāstus veidojusi mana iztēle, kas dziļi sakņojas manos dzimtas izpētes materiālos.