"Allgäu Automation" ražotais 'Rumbojet 880' punktveida smidzinātājs tagad pieejams ar pieskrūvējamu jūgstieni un K80 savienojumu. I
Importētājs Dijk piedāvā mehānisku smidzinātāja elementu bloķēšanas sistēmu, lai uzlabotu drošību transportēšanas laikā. Ražotājs arī uzlabojis kameru tehnoloģiju, ieviešot divu kameru sistēmu ar mākslīgo intelektu nezāļu noteikšanai. Esošo sistēmu atbalstīs jaunās kameras.
Uzstādītais LED apgaismojums ļauj darboties sliktos laika apstākļos un naktī; darba ātrums ir 6–10 km/h. Turklāt kopš pagājušā gada šis smidzinātājs ir aprīkots ar ISOBUS saskarni automātiskai sekciju vadībai un smidzināšanas datu reģistrēšanai. Sistēma ir saderīga ar populārām GPS platformām, un to var vadīt, izmantojot planšetdatoru.
Jaunas kameras un uzlabota programmatūra nodrošina efektīvāku nezāļu noteikšanu sarežģītos apstākļos.
