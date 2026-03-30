'Horsch" ir uzlabojis savas 'Maestro SV/SX' sējmašīnas ar jaunu kompaktu šķidrā mēslojuma tvertni (CLT).
Šī sistēma ļauj Maestro 16 SX sējmašīnai vienlaikus izsēt sēklas, cieto un šķidro mēslojumu, kā arī mikrogranulas vienā gājienā.
Maestro SV/SX sējmašīnas ir pazīstamas ar savu daudzpusību un precizitāti. Tām ir centrālās sēklu un mēslojuma tvertnes, kā arī precīzas dozēšanas sistēmas. CLT sistēma pievieno iespēju pievienot otru tvertni esošajai 800 litru šķidrā mēslojuma tvertnei, palielinot kopējo ietilpību līdz 1600 litriem. Virzuļsūknis automātiski pielāgo mēslojuma padevi atkarībā no darba apstākļiem.
Unikāla CLT iezīme ir iespēja uzklāt šķidro mēslojumu vai nu pirms sēšanas, vai aiz piespiedējriteņa, kas ir īpaši efektīvi mitros apstākļos. Tas palīdz nodrošināt augus ar barības vielām agrīnās augšanas stadijās.
Precīza sēja un mēslojuma lietošana tiek nodrošināta, pateicoties Horsch tehnoloģijām, piemēram, AirSpeed sēklu izdalīšanas sistēmai un AutoForce automātiskajai spiediena regulēšanai. CLT sistēma ievērojami palielina Horsch Maestro SV/SX sējmašīnu daudzpusību, nodrošinot efektīvu augu barošanu un racionalizējot darba procesus.
