Lai caur sadarbību stiprinātu eksporta un konkurētspēju, lauksaimniecības nozarēm līdz jūnija sākumam jāizstrādā savas attīstības stratēģijas. Viena no nozarēm ar jau skaidru stratēģiju un definētu darbības mērķi – Latvija kā putnkopības līderis Baltijā un Ziemeļeiropā – ir putnkopība. Par iespējām to sasniegt un nozares attīstību kopumā saruna ar Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas (LAPNA) valdes priekšsēdētāju Jāni Gaigalu.

Kāda ir pašreizējā situācija putnkopībā – lielākie izaicinājumi nozarei?

Nozare ir spējīga attīstīties patstāvīgi un to arī dara. Tā ir vienīgā lauksaimniecības nozare Latvijā, kuras produktivitāte ir Eiropas Savienības (ES) vidējā līmenī, pat nedaudz augstāka. Turklāt tā ir vienīgā lauksaimniecības nozare, kas nesaņem nekādus ES tiešmaksājumus. Nulle. To varētu nosaukt par iepriekšējā perioda plānošanas nepilnībām, bet, pēc visa spriežot, tās nav traucējušas attīstībai, drīzāk pat to stimulējušas. Protams, šo maksājumu neesamība bijis arī izdzīvošanas jautājums, liekot nopietni strādāt pie eksporta attīstības. Tādējādi putnkopības nozare šobrīd ir eksportspējīga, jo bez eksporta tā nespētu pastāvēt, tās vienkārši nebūtu. No otras puses – mēs nepārtraukti cīnāmies par to, lai nozarei būtu līdzvērtīgas iespējas, salīdzinot ar citiem ražojošiem uzņēmumiem šeit Latvijā, kā arī ar putnkopības nozarēm kaimiņvalstīs.

Šābrīža ekonomiskajā situācijā nozarei nepieciešams nākamais attīstības posms. Ražošanas apjomi Baltijā pieauguši tādā mērā, ka ekonomiski pamatoti būtu veidot savu putnkopības infrastruktūru – sākot jau no inkubācijas, jaunputniem un arī kautuvēm. Olu ražotājiem nepieciešama primārā putnkopības infrastruktūra, kā arī sava reģionālā kautuve. AS Ķekava Foods būtu nepieciešams decentralizēt mātes ganāmpulkus, paplašināt ražošanu un inkubāciju. Savukārt Alūksnes putnu fermā jeb tagad jau AS Agrova Baltics īpašs akcents vērsts uz inovācijām, piemēram, proteīna produktu ražošanu.

Būtiskākais, par ko valstiski jāizšķiras, – vai šī paplašināšanās notiks Latvijā vai Lietuvā, jo nozares uzņēmumi ir visās Baltijas valstīs. 

