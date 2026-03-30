Valdībā apstiprināti grozījumi atbalsta nosacījumos vietējo lauksaimnieku un mazo pārtikas ražotāju sadarbības grupām, lai sekmētu viņu produkcijas nonākšanu izglītības, ārstniecības, sociālās aprūpes un citu iestāžu publiskajā ēdināšanā.
Turpmāk sadarbības grupas, kas paredz nodrošināt kopīgu vietējo produktu realizāciju skolām, bērnudārziem, ārstniecības vai sociālās aprūpes iestādēm, varēs īstenot projektus ar attiecināmajām izmaksām līdz 500 tūkstošiem eiro.
Savukārt projektiem, kuros produkcija paredzēta mazumtirdzniecībai, kafejnīcām vai restorāniem, maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms būs līdz 200 tūkstošiem eiro.
Tas būtiski paplašina iespējas mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem apvienoties un kopīgi startēt lielākos piegādes projektos.
Lai atvieglotu loģistiku un produktu piegādi patērētājiem, turpmāk būs iespējams iegādāties arī mazlietotus specializētos transportlīdzekļus pārtikas pārvadāšanai (līdz 3 gadus vecus). Līdz šim varēja iegādāties tikai jaunus transportlīdzekļus.
Tas būs īpaši noderīgi mazākām saimniecībām ar ierobežotām finanšu iespējām un dos iespēju samazināt kopējās investīciju izmaksas, īpaši neciešot kvalitātei.
Nākamā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta tiks izsludināta pēc noteikumu spēkā stāšanās, paredzot finansējumu atbalstam pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanai – 10 miljonu eiro apmērā, bet atbalstam produktu virzībai tirgū – 2,5 miljoni eiro.
Atbalsta intensitāte ir 65% no attiecināmajām izmaksām, bet produktu atpazīstamības veidošanas pasākumiem – 80%.
Uz atbalstu var pieteikties sadarbības grupa, kurā apvienojušies vismaz pieci dalībnieki.
