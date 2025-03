Bet ko Latvijā?

Nevarētu teikt, ka Latvijas amatpersonas par šo jautājumu vispār nerunātu, tomēr tik skaļi politiski vēstījumi kā Polijā nav bijuši. Tajā pašā laikā, piemēram, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis ("Jaunā Vienotība") uzskata, ka šajā punktā mēs pat esam soli priekšā poļiem un arī citiem.

"Iespēja ikvienam iziet rezervistu militārās apmācības kursu un kļūt par NBS rezerves karavīru pie mums ir jau astoņus gadus.

Tolaik aizsardzības ministrs bija Raimonds Bergmanis, es vadīju Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisiju, un mēs 2017. gadā izstrādājām grozījumus Militārā dienesta likumā, lai varētu to ieviest. Cilvēki to arī izmanto – nupat medijos bija publikācijas, kur, piemēram, par savu pieredzi, izejot šo apmācības kursu, stāstīja ķirurgs Andrejs Ērglis un citi pazīstami cilvēki. Es to visiem iesaku, it īpaši sava vecuma cilvēkiem. Ne visiem ir iespēja iet Zemessardzē, jo tam vajag vairāk laika, un te ir laba alternatīva," uzsver politiķis. Viņš gan piebilst, ka Latvijā varbūt tas par maz tiekot reklamēts no valsts puses, kas pirmkārt būtu Aizsardzības ministrijas jautājums, taču to aktīvi varētu darīt arī citas amatpersonas. Polijas premjera Tuska uzstāšanos deputāts vērtē vairāk kā politisku paziņojumu, bet "mēs zinām, ar kādām problēmām parasti saskaras valstis, kas mēģina strauji palielināt savus bruņotos spēkus – trūkst instruktoru" un "nav jēgas iesaukt cilvēkus, lai viņi tā kā padomju armijā, piemēram, krāsotu zāli, ir vajadzīgs, lai viņiem tiktu dotas reālas zināšanas".

Kā obligātas visiem vīriešiem šīs rezervistu apmācības Latkovskis gan neredz, taču valsts aizsardzības dienestam gan jākļūst par pienākumu visiem jauniešiem.

Vienlaikus izlēmīgi jārīkojas, lai tam būtu atbilstoša infrastruktūra – kazarmas un viss pārējais, jo "nevar būt tā, ka iesauc vairāk jauniešus un tad izrādās, ka viņiem jādzīvo teltīs".

Savukārt opozīcijas pārstāvis, Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas deputāts Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība) uzskata, ka varētu lemt arī par to, ka rezervistu militārās apmācības daļai pilsoņu ir obligātas. "Ir daudz aktīvāk jāizved šīs rezerves karavīru apmācības, jāveicina, lai ikviens valstiski domājošs cilvēks būtu izgājis šo kursu. To var izdarīt dažādos veidos – gan motivējot, gan atsevišķos gadījumos nosakot kā pienākumu. Piemēram, var apsvērt, ka tas varētu būt kā priekšnoteikums visiem apsardzes darbiniekiem noteiktā vecuma grupā, lai viņi varētu turpināt strādāt šo darbu. Varētu būt vēl kādas citas nozares pārstāvji. Domāju, ka pie tā mēs nonāksim. Vienlaikus vajadzētu ieviest arī dažādus atvieglojumus tiem, kas būs izgājuši šos rezervistu kursus," uzskata Dombrava.

"Elastīgā zemessardze"

Neilgi pēc Polijas premjera uzrunas parlamentam Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds ("Progresīvie") sociālajā tīklā "X" pavēstīja: "Palielināsim Latvijas bruņoto spēku skaitu straujāk! Esmu uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izveidot jaunu dienesta virzienu Zemessardzē, lai būtiski kāpinātu zemessargu skaitu. Zemessardzei jābūt vēl pieejamākai pilsoņiem, kas vēlas aktīvāk iesaistīties valsts aizsardzībā; izveidosim atbalsta specialitāšu sarakstu, kurās varēs dienēt ar elastīgākiem nosacījumiem; izvērtēsim veselības kritērijus." Plašu ievērību tas neizsauca, lai gan turpat soctīklos Sprūdam piebalsoja arī ārlietu ministre Baiba Braže ("Jaunā Vienotība"), kura pati ir Zemessardzē: "Atbalstu. Arī manā vadā bija cilvēki, kas nespēja pabeigt pamatapmācību, lai arī nokārtoja 90% no paredzētā, viņiem ir ekipējums, griba un spējas dot Zemessardzei savas prasmes un zināšanas, lai aizsargātu Latviju. Protams, ļoti būtiski ir saglabāt Zemessardzes kodolu un misiju."

Mārtiņš Vērdiņš uzskata, ka paziņojumi Polijā un Latvijā jāskata saistīti, jo mērķis ir tas pats, tikai Polijas pieeja, ja piepildīsies tas, ko apņēmies Tusks, ir radikālāka. Esot jārēķinās, ka ne visiem tas patiks. Kā salīdzina Vērdiņš, tas būtu kaut kas līdzīgs kā izziņot jauna nodokļa ieviešanu.

"Polijas premjers varbūt arī negribētu nākt ar tādu paziņojumu, bet mēs saprotam, ka Polijai ir izlūkdienesti, kas viņam ziņo par draudiem, varam nojaust, ko tur prognozē. Viņš ir atbildīgs politiķis, tāpēc saprot, ka jārīkojas."

Runājot par Aizsardzības ministrijas piedāvājumu, militārais eksperts ir skeptisks: "Jautājums, kas tas būs? Otrā līmeņa zemessardze, elastīgā zemessardze vai kā to sauks..." Viņaprāt, ja tiešām domā par kaujas spēju stiprināšanu, īpaši vairāk izplest Zemessardzi nevarēs – plus mīnus tie esot desmit tūkstoši, kas gatavi brīvprātīgi iesaistīties. Taču samazināt prasību slieksni tikai tāpēc, lai "uzdzītu skaitli un ekseļa tabulā labi izskatītos" nevajagot. Ministra apņēmību izveidot "atbalsta specialitāšu sarakstu, kurās varēs dienēt ar elastīgākiem nosacījumiem", viņš komentē ironiski: "Ir tāds teiciens – kādam taču arī putra jāvāra. Karavīriem taču ēst arī gribēsies. Es piekrītu, vajag... Taču ideālos apstākļos tam putras vārītājam vajadzētu būt tādam pašam kā pārējie, kurš vajadzības gadījumā var paņemt triecienšauteni un iet uzbrukumā."

Pārmet dzimumnevienlīdzību

Interesanti, ka Polijā viena no biežākajām pirmajām reakcijām uz Donalda Tuska paziņojumu bija iebildes – kāpēc viņš runā tikai par vīriešiem. Premjeram pat nācās taisnoties medijiem. "Protams, militārā apmācība būs pieejama abiem dzimumiem," sacīja Tusks, "es nekādā veidā nevēlos noniecināt sieviešu lomu, bet karš – fizisko apstākļu dēļ – tomēr vairāk ir saistīts ar vīriešiem."

Arī Latvijā par to bija diezgan aktīvas diskusijas, kad tika apspriesta Valsts aizsardzības dienesta ieviešana. Jautājumu par sieviešu vienlīdzību īpaši izcēla partija "Progresīvie", kuras pārstāvis tagad vada Aizsardzības ministriju. Ministrs Andris Sprūds to pat minējis kā vienu no savām prioritātēm. Piemēram, februāra sākumā tika skaļi izziņots un izrādīts NBS dienējošajām sievietēm pielāgotu formas tērpu prototips.

"Latvijas armijai ir jākļūst vēl piemērotākai un iekļaujošākai sievietēm. Būtiski ir nodrošināt sievietēm atbilstošus formas tērpus un ekipējumu.

(..) Jaunie formas tērpi un ekipējuma pielāgojumi ir nozīmīgs solis dzimumu līdztiesības veicināšanā un karavīru labklājības uzlabošanā," sociālajā tīklā "X" rakstīja Sprūds.

Mārtiņš Vērdiņš šajā jautājumā vairāk piekrīt Donalda Tuska atziņai un aicina paskatīties uz Ukrainas piemēru, kas rāda, ka reālā karadarbībā piedalās ļoti neliels skaits sieviešu. "Es saprotu, vienlīdzība un tamlīdzīgi. Bet futbolā taču sievietes un vīrieši nespēlē vienā līgā, sportā tas tiek nodalīts. Arī karā tam ir nozīme. Piedalīties var visi, bet karotājiem maksimāli jābūt spēcīgiem vīriešiem," norāda militārais eksperts.

Citas atziņas no Polijas premjera runas

Polijai ir vajadzīgi savi kodolieroči. Donalds Tusks: "Šodien ir skaidrs, ka mēs būtu drošāki, ja mums būtu savs kodolieroču arsenāls, par to nav šaubu."

Pašlaik tiek "rūpīgi izskatīts" Francijas priekšlikums iekļaut Eiropu tās kodolieroču paspārnē.

Polija nemaina savu viedokli par nepieciešamību saglabāt pēc iespējas ciešākas saites ar ASV un NATO un apņemas vēl vairāk palielināt aizsardzības izdevumus, sasniedzot 5% no IKP.

