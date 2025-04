Zelenskis ierosina pagarināt pamieru attiecībā uz triecieniem ar tāldarbības ieročiem civilajai infrastruktūrai

Krievijas karaspēks svētdien vairāk nekā divtūkstoš reižu pārkāpis diktatora Vladimira Putina pasludināto Lieldienu pamieru, taču triecienu ar tāldarbības ieročiem nav bijis, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ierosinot pagarināt pamieru attiecībā uz triecieniem civilajai infrasruktūrai ar tāla darbības rādiusa droniem un raķetēm.

"Pret mūsu pozīcijām dažādos virzienos ir notikuši jau 67 Krievijas uzbrukumi, visvairāk - Pokrovskā. Bijušas 1355 Krievijas apšaudes, no tām 713 reizes no smagajiem ieročiem, 673 reizes Krievijas [karaspēks] izmantoja FPV [dronus]. Faktiski visos galvenajos frontes virzienos Krievija nav ievērojusi savu klusuma solījumu. Krievijai nepietika ar gandrīz visu dienu, lai atbildētu uz mūsu, Ukrainas, priekšlikumu par pilnīgu klusumu, sākot no Lieldienām un uz trīsdesmit dienām," Zelenskis ierakstījis sociālajā tīklā "Facebook" pēc iepazīšanās ar Ukrainas Bruņoto spēku komandiera Oleksandra Sīrska ziņojumu.

Zelenskis uzsvēris, ka svētdien Ukrainā nav bijis gaisa trauksmes, tādēļ viņš ierosina pagarināt pamieru attiecībā uz triecieniem ar tāldarbības ieročiem civilajai infrastruktūrai.

"Tātad šis ir klusuma formāts, kas ir panākts un ko visvieglāk ir turpināt. Ukraina ierosina atteikties no jebkādiem tāldarbības dronu un raķešu triecieniem civilajai infrastruktūrai vismaz uz 30 dienām ar iespēju to pagarināt. Ja Krievija nepiekritīs šādam solim, tas būs pierādījums tam, ka tā vēlas turpināt darīt tikai to, kas iznīcina cilvēku dzīvības un turpina karu," norādījis Ukrainas prezidents.

Putins sestdien negaidīti izsludināja Lieldienu pamieru, solot apturēt visu karadarbību no sestdienas plkst.18 līdz pusnaktij uz pirmdienu. Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru, taču brīdināja, ka rīkosies simetriski, ja pamieru neievēros Krievija. Kijiva arī aicināja pamieru pagarināt par 30 dienām.

Eksperts: Krievijas izsludinātais Lieldienu pamiers ir diplomātisks slazds

Putina izsludinātais Lieldienu pamiers ir diplomātisks slazds - tā ir tieša atbilde ASV izteikumiem par to, ka tā varētu virzīties prom no miera meklējumiem Ukrainā, pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors Māris Andžāns.

Tādējādi arī Krievija izskatās kā valsts, kas nākusi ar pamiera piedāvājumu, lai gan Ukraina jau iepriekš paudusi tam gatavību, norādīja eksperts, prognozējot, ka Krievija ikvienu Ukrainas aizsardzības darbību mēģinās traktēt kā šī pamiera pārkāpšanu.

Eksperta ieskatā, pamiers no Krievijas nav ne par humanitāriem apsvērumiem, ne par rūpēm par saviem karavīriem, tā ir tikai un vienīgi atbilde ASV aicinājumiem. Andžāns piebilda, ka ASV prezidents Donalds Tramps un viņa administrācija kļūst arvien nepacietīgāki, vēlas pēc iespējas ātrāk panākt vienalga kāda veida uguns pārtraukšanu, pamieru vai mieru, un Putins to redz.