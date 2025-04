Tāpat kā pērn, arī šogad Lieldienu laikā Latvijā masveidā ievestas baltās olas no Ukrainas un Igaunijas. Vietējie putnkopji jau gada sākumā pauda bažas par negodīgu konkurenci, uzsverot, ka zemās cenas un importa apjomi apdraud vietējo ražotāju ilgtspēju. Pēc nozares pārstāvju sniegtās informācijas, no kopējā olu importa Eiropā aptuveni 30% Ukrainas produkcijas nonāk Baltijas valstīs, no kuriem 10% – Latvijā.

Jūtama Ukrainas olu ietekme

SIA "Alūksnes putnu ferma" (APF) valdes priekšsēdētājs Hermanis Dovgijs novērojis, ka atsevišķās pilsētās, piemēram, Liepājā, vietējās olas veikalos pat vispār nav bijušas pieejamas. "Nedomāju, ka ukraiņu olas pilnībā izspiedīs vietējos ražotājus, taču to apjomi ir ievērojami un ietekme tirgū ir jūtama," norāda arī "Balticovo" komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps. "Mūsu reģionā pirktspēja ir samērā zema – piemēram, Skandināvijā pat Latvijas olām nav pieprasījuma, nemaz nerunājot par olām no ārpus ES valstīm, kur spēkā ir zemāki kvalitātes un labturības standarti. No vienas puses, ir pozitīvi, ka produkts kļūst pieejamāks plašākam patērētāju lokam, taču tā dēļ cieš vietējie ražotāji." Arī H. Dovgijs uzsver līdzsvara nozīmi:

"Protams, atbalsts Ukrainai ir ļoti svarīgs, bet tam nevajadzētu notikt uz vienas nozares rēķina.

Es jūtu līdzi Ukrainas kolēģiem, taču jāatceras, ka Eiropa kopumā ir pašpietiekama un šāda veida konkurence var kļūt neveselīga."