Sociālajā projektā “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces pulcējas Vecrīgā, kur viņas gaida fotoorientēšanās uzdevums, kas jāpaveic komandās. Ne vienai vien tieši sastrādāšanās ar citām dalībniecēm ir visizaicinošākā. Vairumu meiteņu jau iepriekšējās dienās nokaitinājusi Ksenijas uzvedība, kura nekautrējas filmēt citas dalībnieces, zibināt plikumus, kā arī visādi citādi izpausties, kāpjot citiem uz “varžacīm”.
Tieši Ksenijas komandai, kurai dots nosaukums “Spridzeklītes”, klājas visizaicinošāk. Klīstot pa Vecrīgas ielām, Ksenija cenšas uzņemties vadību, paziņojot, ka zina, kur jāiet, jo kādreiz esot strādājusi Saeimā, tāpēc apkārtne nav sveša.
“Es meitenēm centos paskaidrot, ka biju strādājusi parlamentā - Mandātu un ētikas iesniegumu komisijā. Vienīgais, ko paspēju pateikt, ir tas, ka tur strādāju piecus gadus, bet par ko, tas viņas neinteresēja,” stāsta Ksenija.
Tikmēr citas dalībnieces šo atklāsmi uztver ar smaidu un smiekliem. “Mēs jau ar meitenēm spriedām, ko viņa tur darīja. Strādāja zem galda?” neticīgi spriež Jana.
Uzņemot foto pie Saeimas ēkas, starp dalībniecēm izceļas kārtējā sulīgā vārdu apmaiņa, veltot Ksenijai necenzētus izteikumus. “Vaau, kā mēs iemācījāmies runāt!” saka Ksenija. “Viņas visu laiku mani apsaukā, ka es esmu šeit atnākusi vīriešus meklēt, ka mani ir silikona pupi un tā tālāk. No paša rīta kā pieceļas, tā tas sākas,” papildina viņa.
Arī pēcāk meitenēm neizdodas vienoties, kura no visām būs komandas kapteine. Strīda karstumā Dace neiztur un pārtrauc Ksenijas emocionālo stāstījumu: “Aizveries! Tu neesi nekāda caca, nekāda naba!” Meitenes nekautrējas bļaut viena uz otru pašā Vecrīgas sirdī. Ksenija atbildi parādā nepaliek, sakot, kas gan Dace tāda ir, lai ar viņu tā runātu, un ka tā neesot pieklājīgi.
“Pagaidām mūsu komandai nekas nesanāk. Cerams, ka mums vēl vajag pieslīpēties,” cerību pauž Ksenija.
