Jūrmalas iedzīvotājs Kārlis Blūmentāls pret paša gribu negaidīti nokļuvis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un policijas uzmanības lokā, savu Rīgas dzīvokli izīrēdams kādam ārzemniekam, kurš bija pievērsies restorānu uzņēmējdarbībai. 

Kā stāsta dzīvokļa īpašnieks, kopš 2017. gada, kad pirmoreiz noslēdzis īres līgumu ar ārzemnieku, aizvadītajos gados nekādu strīdu neesot bijis, pat īri un komunālajiem pakalpojumiem viņš allaž samaksājis laikus. Īrnieks esot radījis par veiksmīga uzņēmēja iespaidu, tāpēc 2017. gadā Kārlis devis rakstisku piekrišanu arī viena ar viņu saistīta uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanai izīrētajā dzīvoklī.

Policija un VID prasa paskaidrojumus

Bet 2025. gada augusta beigās, kad Kārli uzrunāja Rīgas reģiona kriminālpolicija, viņu pārsteigusi ziņa, ka dzīvokļa adresē reģistrēti vēl astoņi citi uzņēmumi, kuru reģistrēšanai viņš nebija devis atļauju. Kā stāsta Kārlis, par notikušo izjautājot īrnieku, viņš neesot noliedzis saistību ar šiem uzņēmumiem un apsolījis tos aizvākt. Bet solītā vietā tā paša gada oktobrī pēkšņi lauzis īres līgumu un izvācies no dzīvokļa.

"Bet biju nepatīkami pārsteigts vēl vairāk, 2025. gada novembra sākumā saņemot no VID pieprasījumu sniegt paskaidrojumu un brīdinājumu par mana dzīvokļa iekļaušanu melnajā sarakstā," turpina Kārlis. "Paskaidrojumā norādīju, ka, izņemot par viena uzņēmuma reģistrēšanu man piederošajā dzīvoklī, nevienam citam atļaujas neesmu devis. Ne ar vienu no adresē reģistrētajiem uzņēmumiem man nav nekādas saistības, tāpat nav zināms, kur un ar ko tie nodarbojas. Līdzīgu paskaidrojumu pirms tam sniedzu arī policijai. Vienlaikus lūdzu Uzņēmumu reģistru izsvītrot šos uzņēmumus no mana dzīvokļa adreses."

Bet, tā kā astoņas firmas joprojām bija reģistrētas dzīvoklī, 20. novembrī Kārlis saņēma VID Nodokļu pārvaldes direktora vietnieces I. Borances lēmumu par viņam piederošā dzīvokļa adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā. Lēmums pamatots

