Latvijas – Igaunijas piena ražotāju kooperatīvs "E-Piim" un tam piederošā piena pārstrādes rūpnīca Paidē nu jau aptuveni gadu piedzīvo grūtus laikus. 

Kooperatīvs tika izveidots 2019. gada vasarā, kad spēkus ar kolēģiem Igaunijā apvienot nolēma viens no Latvijas lielākajiem piensaimniecības kooperatīviem "Piena ceļš".

Tagad nozares pārstāvji ziņo, ka daudzi zemnieki piena piegādes "E-Piim" pārtraukuši, savukārt parāds par jau piegādāto pienu pārsniedz vairākus miljonus eiro un valda neziņa par nākotni.

Kooperatīva biedri pieļauj arī kontroles zaudēšanu pār moderno ražotni, kur tiem patlaban pieder 73 procenti kapitāla daļu. Ietekmes zaudēšana rūpnīcā nozīmētu arī ietekmes zaudēšanu Baltijas valstu piena tirgū.

Jauna vadība sekmes nevairo

