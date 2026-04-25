Overcast 8 °C
S. 25.04
Bārbala, Līksma
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
#stirnas

Stirnu dārzs: pagātnes vai nākotnes risinājums?

Indulis Burka / Latvijas Avīze
2026. gada 25. aprīlis, 15:21
Klausies ziņu audio formātā
Kombinējot sējumus, krūmus un augļu kokus, meža klajumos vai to malās iespējams ne tikai veidot vidi, kurā piebarot stirnas, bet arī panākt, ka dzīvnieki vēlas tur uzturēties pastāvīgi.
Foto: Linda Dombrovska / Latvijas Mediji

Latvijas medību saimniecībā stirna vienmēr bijusi viena no nozīmīgākajām sugām – gan medību, gan biotehnikas kontekstā. Arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā uzlabot stirnu populācijas kvalitāti, ne tikai skaitu.

Pēc Valsts meža dienesta datiem, Latvijā mīt aptuveni 202 000 stirnu, un to skaits pēdējās sezonās samazinājies par aptuveni 30 000 dzīvnieku. Jomas speciālisti atzīst, ka populācijas apsaimniekošana joprojām nav optimāla. Īpaši tāpēc, ka netiek ievērots pavisam vienkāršs princips: nomedījot vienu stirnāzi, jānomedī arī viena kaza un viens kazlēns. Nedrīkst medīt tikai āžus.

Ja paskatāmies vēsturē…

Lasot profesora Arvīda Kalniņa grāmatu "Medniecība", īpaši tās nodaļas, kas veltītas stirnām un medību saimniecībai, tostarp piebarošanas lauciņu ierīkošanai, rodas pārliecība, ka stirnu medību saimniecībā nevarētu iztikt bez šiem dzīvniekiem īpaši piemērota piebarošanas lauciņa, ko varētu saukt, piemēram, par stirnu dārzu.

Kalniņš tieši šādu terminu nelieto, taču viņa aprakstītie principi ļauj izveidot priekšstatu par mērķtiecīgi veidotām dzīvotnēm – nelielām teritorijām, kur vienkopus nodrošināta daudzveidīga barība, iespēja patverties un, pats galvenais, miers.

Šādas vietas, kombinējot sējumus, krūmus un augļu kokus, iespējams ierīkot meža klajumos vai to malās. 

Pamatideja ir vienkārša, bet ļoti moderna arī šodienas izpratnē – ne tikai piebarot dzīvnieku, bet arī veidot vidi, kurā tas vēlas uzturēties pastāvīgi.

Ieguvumi populācijai

Mūsdienu medību saimniecībās šādi dārzi varētu dot vairākus būtiskus ieguvumus. Vispirms uzlabotos dzīvnieku kondīcija.

Stirna ir selektīvs ēdājs. Tai nepieciešama proteīniem bagāta barība pavasarī, sulīga zaļā masa vasarā un dažādība rudenī. Stirnu dārzs nodrošina šo nepārtrauktību, kas tieši ietekmē ķermeņa masu, trofeju kvalitāti un izdzīvošanu ziemā.

Uzlabotos arī populācijas struktūra. Ja dzīvnieki koncentrējas noteiktās vietās, populāciju iespējams labāk novērot, precīzāk plānot medības un izvairīties no nekorektas dažādu dzimumu un vecuma dzīvnieku medīšanas.

Mazāki būtu arī postījumi lauksaimniecībā. Stirnu dārzi darbojas kā alternatīva barības bāze, kas samazina spiedienu uz kultūraugiem un notur dzīvniekus meža teritorijās.

Ieguvumi medību saimniecībai

Stirnu populācija kļūtu prognozējamāka. Dzīvnieki regulāri izmantotu konkrētas vietas, kas atvieglotu uzskaiti un ļautu plānot selektīvās medības.

Atšķirībā no viengadīgiem sējumiem stirnu dārzs darbojas ilgtermiņā un prasa mazāk ikgadēju ieguldījumu. 

Šī pieeja vairāk fokusējas uz dzīvnieku kvalitāti, trofeju attīstību un dabisku uzvedību.

Kā ierīkot stirnu dārzu

Par optimālu šāda dārza platību var uzskatīt vienu līdz divus hektārus. No kopējās platības 30–40% veido zālāji (āboliņš, lucerna), 30% – viengadīgie sējumi (auzas, zirņi, vīķi), 20% – krūmi (vilkābele, lazda, mežrozīte) un 10–20% – augļu koki (mežābele, pīlādzis).

Būtiski, lai netālu būtu biezoknis, kur dzīvniekiem meklēt patvērumu. Stirna nav liels staigātājs un cenšas visu mūžu uzturēties samērā nelielā teritorijā. Svarīgi šādi ierīkotās vietās dzīvniekus traucēt pēc iespējas mazāk, bet viengadīgo sējumu daļā ievērot augu seku, lai nenoplicinātu augsni.

Lai ierīkotu stirnu dārzu, mežābeļu un pīlādžu stādus var iegādāties privātajās kokaudzētavās. Vilkābeles un mežrozītes pieejamas dekoratīvo stādu audzētavās. Turpat var meklēt arī lazdas, lai gan tās iespējams atrast arī savvaļā.

Riski, ar ko jārēķinās

Protams, ierīkojot stirnu dārzu, jāņem vērā arī iespējamie riski. Pārlieku liela dzīvnieku koncentrācija var izraisīt stādījumu pārmērīgu nopostīšanu, kā arī veicināt slimību izplatību.

Nepareizi izvēloties vietu – tā ir pārāk atklāta vai bieži traucēta –, stirnas to vienkārši neizmantos. Tāpat, ja dārzs kļūst par pastāvīgu medību vietu, dzīvnieki to pamet.

Cik laika nepieciešams

Lai izveidotu pilnvērtīgu stirnu dārzu, nepieciešami trīs līdz pieci gadi. Protams, pirms ķeršanās pie ierīkošanas ideja jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

Paradoksāli, bet Arvīda Kalniņa aprakstītā pieeja dzīvnieku populāciju uzturēšanā šodien atkal kļūst aktuāla. Mūsdienu medību saimniecība arvien vairāk virzās no vienkāršas piebarošanas uz dzīvotņu veidošanu.

Stirnu dārzs būtībā ir piebarošanas lauciņš, kurā vienlaikus nodrošināts patvērums un miers. 

Tas pilnībā atbilst mūsu izpratnei par ilgtspējīgu medību saimniecību, populāciju kvalitātes uzlabošanu un konfliktu mazināšanu ar lauksaimniecību.

Šodien, kad stirnu populācijas apsaimniekošana ne vienmēr ir līdzsvarota, šī pieeja varētu kļūt par vienu no efektīvākajiem instrumentiem. Jo medību saimniecības nākotne, visticamāk, būs nevis vairāk barības, bet gudrāk veidota vide. Un stirnu dārzi ir viens no veidiem, kā to panākt.

Medību saimniecības attīstības fonds.
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Tēma
Mednieka pieredze
Tēmturi
#stirnas
Turpini lasīt
LATVIJĀ PASAULĒ
