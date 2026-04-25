Stirnu dārzs: pagātnes vai nākotnes risinājums?

Latvijas medību saimniecībā stirna vienmēr bijusi viena no nozīmīgākajām sugām – gan medību, gan biotehnikas kontekstā. Arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā uzlabot stirnu populācijas kvalitāti, ne tikai skaitu.
Pēc Valsts meža dienesta datiem, Latvijā mīt aptuveni 202 000 stirnu, un to skaits pēdējās sezonās samazinājies par aptuveni 30 000 dzīvnieku. Jomas speciālisti atzīst, ka populācijas apsaimniekošana joprojām nav optimāla. Īpaši tāpēc, ka netiek ievērots pavisam vienkāršs princips: nomedījot vienu stirnāzi, jānomedī arī viena kaza un viens kazlēns. Nedrīkst medīt tikai āžus.
Ja paskatāmies vēsturē…
Lasot profesora Arvīda Kalniņa grāmatu "Medniecība", īpaši tās nodaļas, kas veltītas stirnām un medību saimniecībai, tostarp piebarošanas lauciņu ierīkošanai, rodas pārliecība, ka stirnu medību saimniecībā nevarētu iztikt bez šiem dzīvniekiem īpaši piemērota piebarošanas lauciņa, ko varētu saukt, piemēram, par stirnu dārzu.
Kalniņš tieši šādu terminu nelieto, taču viņa aprakstītie principi ļauj izveidot priekšstatu par mērķtiecīgi veidotām dzīvotnēm – nelielām teritorijām, kur vienkopus nodrošināta daudzveidīga barība, iespēja patverties un, pats galvenais, miers.
Šādas vietas, kombinējot sējumus, krūmus un augļu kokus, iespējams ierīkot meža klajumos vai to malās.
Pamatideja ir vienkārša, bet ļoti moderna arī šodienas izpratnē – ne tikai piebarot dzīvnieku, bet arī veidot vidi, kurā tas vēlas uzturēties pastāvīgi.
Ieguvumi populācijai
Mūsdienu medību saimniecībās šādi dārzi varētu dot vairākus būtiskus ieguvumus. Vispirms uzlabotos dzīvnieku kondīcija.
Stirna ir selektīvs ēdājs. Tai nepieciešama proteīniem bagāta barība pavasarī, sulīga zaļā masa vasarā un dažādība rudenī. Stirnu dārzs nodrošina šo nepārtrauktību, kas tieši ietekmē ķermeņa masu, trofeju kvalitāti un izdzīvošanu ziemā.
Uzlabotos arī populācijas struktūra. Ja dzīvnieki koncentrējas noteiktās vietās, populāciju iespējams labāk novērot, precīzāk plānot medības un izvairīties no nekorektas dažādu dzimumu un vecuma dzīvnieku medīšanas.
Mazāki būtu arī postījumi lauksaimniecībā. Stirnu dārzi darbojas kā alternatīva barības bāze, kas samazina spiedienu uz kultūraugiem un notur dzīvniekus meža teritorijās.
Ieguvumi medību saimniecībai
Stirnu populācija kļūtu prognozējamāka. Dzīvnieki regulāri izmantotu konkrētas vietas, kas atvieglotu uzskaiti un ļautu plānot selektīvās medības.