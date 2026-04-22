Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) apbalvošanas ceremonijā, kas pagājušās darba nedēļas izskaņā norisinājās Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonā un telpiski un mākslinieciski tika veidota sadarbībā ar dzejas un mūzikas pasākumu "Dzejas pusnakts", noskaidroti uzvarētāji astoņās kategorijās, kā arī pasniegta speciālbalva un balva par mūža ieguldījumu, ko saņēma tulkotājs Jānis Krastiņš.
- "Labākais dzejas darbs" – Arta Ostupa dzejas krājums "Patiesība" (izdevniecība "Neputns") – par augstas raudzes dzejoļkrājumu, kur dziļākās ētiskās un estētiskās patiesības atklājas caur šķietami ikdienišķo un materiālo.
- "Labākais prozas darbs" – Viļa Kasima romāns esejās "Svešuma grāmata" ("Latvijas Mediji") – par mākslinieciski pārliecinošu ieskatu jauna vīrieša pārdomās, tiecoties izzināt savas attiecības ar nāvi, mīlestību, laiku un telpu.
- "Labākais atdzejojums latviešu valodā" – balvu ieguva Māra Poļakova, Māris Salējs, Jānis Elsbergs, Ingmāra Balode, Arvis Viguls par Ostapa Slivinska dzejas izlases "Ziemas karalis un citi dzejoļi" sastādīšanu un atdzejošanu ("Orbīta") – par emocionāli satriecošas dzejas lietpratīgu atlasi un atdzeju, veidojot dramatiski piesātinātu un poētiski ietilpīgu krājumu.
- "Labākais prozas tulkojums latviešu valodā" – Māra Poļakova par Maika Johansena romāna "Mācītā doktora Leonardo un viņa nākamās mīļākās, daiļās Alčestes, ceļojums uz Slobodas Šveici" tulkojumu ("Aminori") – par valodiski niansētu, rūpīgu un meistarīgu tulkotājas darbu, kas nozīmīgi paplašina lasītāja ukraiņu literatūras pieredzi un bagātina latviešu valodu.
- "Labākais oriģinālliteratūras darbs bērniem" – Ivara Šteinberga debija bērnu literatūrā "Ams, ams, ams!" ("Liels un mazs") – par rotaļīgu, sirsnīgu un dzejiski augstvērtīgu krājumu.
- "Spilgtākā debija" – Kirils Ēcis par krājumu "te nu ir tā vasariņa" ("Neputns") – par spilgti tēlainu debijas krājumu, kur autora balss ir jauneklīga, taču liecina par vērā liekamu dzejas pieredzi.
- "Spilgtākais darbs dramaturģijā" – Ingas Gailes luga "Sliktā māte" ("Dienas Grāmata") – par dramaturģiski spēcīgu, daudzslāņainu un saistošu Asjas Lācis personības interpretāciju.
- "Spilgtākais darbs literatūras pētniecībā" – Paula Daijas monogrāfija "Apgaismības starpnieki: vācbaltiešu mācītāji latviešu rakstniecībā, 1815–1848" (Latvijas Nacionālā bibliotēka) – par erudītu ieguldījumu izpratnē par vācbaltiešu kultūras un tās pārstāvju lomu latviešu literatūras un nacionālās pašapziņas izaugsmē.
- Speciālbalva – žurnālam "Jaunā Gaita".
- LSM publiskajā balsojumā uzvarēja Inese Ķestere par grāmatu "Pirkstainītis, Dūrainītis" ("Latvijas Mediji").
