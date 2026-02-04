Clear -10.8 °C
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
#gleznas #mākslinieki

Ojārs Ābols — konceptuālists un modernists padomju okupācijas skrūvspīlēs

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 04. februāris, 15:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 04. februāris, 15:00
Kadrs no dokumentālās filmas "Ojārs Ābols".
Kadrs no dokumentālās filmas "Ojārs Ābols".
Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lielajā zālē līdz 10. maijam ir atvērta gleznotāja Ojāra Ābola mākslai veltīta izstāde "Cilvēka absurdie projekti uz Zemes".

Izstādes aktualitāte un nozīmīgums izgaismojas un piesaka sevi, pirmkārt ar to, ka šī ir vienīgā un pirmā Ojāra Ābola personālizstāde. Nekad iepriekš viņa daiļradei nav tikusi veidota atsevišķa ekspozīcija. Tagad Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ir skatāms Ojāra Ābola veikums plašā gleznu retrospekcijā no padomju laika sociālistiskā reālisma darbiem līdz pagājušā gadsimta modernisma stilā radītajiem.

Izstādē pārliecinoši prevalē abstrakcionisma un ekspresionisma darbi, kas tapuši padomju okupācijas laikā. Tie konfrontē ar Ābola kādreizējiem komunisma ideāliem, plašo izstādes ekspozīciju padarot vēl vairāk psiholoģiski un mākslinieciski intriģējošu un raisot vēl lielāku interesi par paša mākslinieka personību un viņa darbiem, kad viena mākslinieka personībā un radošajā darbībā tik pārliecinoši vienas dzīves laikā sevi pieteikušas gan komunisma idejas, gan Rietumu mākslas modernisms.

Lielās patiesības ir bezgala vienkāršas, un, domājot par Ojāra Ābola personību, gribas teikt – ja vēlies saprast cilvēku, ieskaties viņa bērnībā.

Sabiedriskajam darbam – virsroka pār mākslu

Ojārs Ābols (1922–1983), Džemmas Skulmes vīrs, bija ražīgs un talantīgs mākslinieks. Uz jautājumu, kāpēc viņam dzīves laikā netika noorganizēta neviena personālizstāde, atbilde meklējama viņa biogrāfijā. Izstādes kuratore Elita Ansone, arī autore monogrāfijai "Ojārs Ābols", kas nākusi klajā līdz ar izstādes atklāšanu, teic: "Mēs nevaram izvēlēties ģimeni, kurā piedzimstam. Ojāra Ābola māte bija pārliecināta sociāldemokrāte, un viņas draugu vidū bija komunisti."

"Atklājums". 1967. Audekls, eļļa.
"Atklājums". 1967. Audekls, eļļa.
Foto: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Publicitātes

Augot šādā vidē, Ojārs Ābols jau agrā jaunībā simpatizēja sociālisma un komunisma idejām. 1935. gadā viņš iestājās Latvijas Darba jaunatnes savienībā, kas pēc būtības bija Latvijas Komunistiskās partijas jaunatnes organizācija Latvijas Republikā.

Ojārs Ābols savā dzīvē ir darbojies kā Komunistiskās partijas aģitators un propagandists, strādājis Centrālās komitejas Mākslas darbinieku arodbiedrībā Maskavā un veicis citus ar partiju saistītus pienākumus. Pēc Otrā pasaules kara beigām viņš Latvijā atgriezās kā sagatavots Komunistiskās partijas kadrs. Tomēr mākslas aicinājums izrādījās gana spēcīgs, un Ābols iestājās Latvijas PSR Mākslas akadēmijā, ko pabeidza 1951. gadā. Studijas viņš turpināja aspirantūrā, iegūstot mākslas zinātņu kandidāta grādu Ļeņingradas Repina Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtā.

Aktīvas sabiedriskā un administratīvā darba gaitas Ojārs Ābols turpināja arī pēc mākslas izglītības iegūšanas. Pagājušā gadsimta 60. gados, nostājies uz modernisma attīstības ceļa mākslā un ar dziļu vēlēšanos iedzīvināt Latvijas mākslā eiropeiskumu, viņš no 1973. līdz 1981. gadam bija Latvijas PSR Mākslinieku savienības valdes loceklis un gleznotāju sekcijas priekšsēdētājs. Šis darbs paņēma laiku, enerģiju un spēkus. Ojārs Ābols piedalījās mākslinieku grupu izstādēs, bet tā arī pašam neviena personālizstāde netapa.

Māksla tomēr uzvar

"Veidojot izstādi, visgrūtākais bija salikt kopā Ojāra Ābola pretrunīgās dzīves daļas. Mēs dažkārt sakām labu vai neko, bet jāsaka jau ir viss. Ja māksla ir laba, tā ir jārāda. Ojārs Ābols ir labs gleznotājs," stāsta izstādes kuratore Elita Ansone, "mums Latvijā vispār ir daudz nezināmā par okupācijā radīto mākslu, mēs publiski to varam redzēt ļoti reti. Jaunie mākslas zinātnieki reizēm nezina padomju laika mākslinieku vārdus. Atzīmējot Džemmas Skulmes simtgadi, bija vērts pieteikt Ojāru Ābolu. Bez viņa stāsts par Džemmu Skulmi nebūtu pilnīgs. Viņi abi darīja vienu un to pašu, un neatbildēts paliek jautājums: kāds būtu veidojies Džemmas ceļš mākslā, ja viņai līdzās nebūtu Ojāra Ābola?"

"Klusā daba". 1968. Audekls/eļļa.
"Klusā daba". 1968. Audekls/eļļa.
Foto: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Publicitātes

Lūzums viņa uzskatos un mākslas sūtības paradigmas maiņa notika 1956. gadā, kad Ojārs Ābols kopā ar Džemmu Skulmi tika iekļauti padomju kultūras delegācijā un ar kruīza kuģi devās apkārt Eiropai. Sastopot Vakareiropas mākslu, Ojārs Ābols kļuva par tās piekritēju, 20. gadsimta avangardistu un glezniecības virzītājspēku Latvijas mākslinieku aprindās. Ojāru Ābolu dēvē arī par Latvijas laikmetīgās mākslas krusttēvu. Pēc saskarsmes ar Rietumu mākslu viņa glezniecība savās izteiksmēs un risinājumos kļuva brīva, abstrakta, ekspresīva, drosmīga. Totalitārais režīms neklusēja, un padomju okupācijas brīvību mīlošajā mākslā sākās formālisma apkarošanas un modernisma asnu noliegšanas process, kas bija vērsts arī pret Ojāru Ābolu.

Mākslinieka strīds pašam ar sevi

Ojārs Ābols bija sarežģīta personība. Viņš dzīvoja kā skrūvspīlēs – ar vēlmi sekot Rietumu mākslai, bet tajā pašā laikā darbojās padomju okupantu iestādēs. Ojāra Ābola gleznu nosaukumi izsaka viņa darbu saturu, tajās pausto vēstījumu un mākslinieka iekšējās sajūtas un cīņu. "Ēvelsols (Skrūvspīles)", "Siena", "Kompozīcija. Ķēde", "Durvis", "Spriegums", "Atklājums" – tie paši par sevi jau iemieso dziļu domu un kontekstā ar gleznu vizuālo risinājumu ir spēcīgi, skarbi un tieši. Ojārs Ābols domāja un gleznoja vērienīgi.

Izstādes ekspozīcijā pārsvarā iekļautas vidēja un liela formāta gleznas, kur ar krāsu un faktūru panākta forma, kompozīcija, dinamika un pulss. Saturs ir dziļš un iekšējo pasauli atspoguļojošs. Gleznas ir kā tiešs, spontāns iekšējo emociju un zemapziņas attēlojums, izmantojot abstraktas, nereprezentatīvas formas, tā uzsverot paša mākslinieka individuālo pieredzi un procesus. Paužot universālas patiesības, nevis reālistisku attēlojumu, Ojārs Ābols savā mākslā pievērsās ekoloģijas, vides un kodolbruņošanās draudu tēmām, par ko stāsta gleznas "Hirosima", "Nukleārās iznīcināšanas aprēķins" un cikls "Procesi uz Zemes". Par sabiedrības mietpilsonību un mantu kultu viņš runā gleznās "Laime ienāk namā" un "Tirgoņu renesanse". Ojāra Ābola mākslā redzams gan konstruktīvisms, gan konceptuālisms. Viņa autortehnika ir kā lielisks paraugs glezniecības plašajām iespējām un ideju attēlošanai mākslā. Ojāra Ābola gleznas ir skatāmas arī tuvplānā, izbaudot katru tās detaļu, ko nereti raksturo reljefa un saplaisājusi virsma.

"Nukleārās iznīcināšanas aprēķins". 1976. Audekls/eļļa.
"Nukleārās iznīcināšanas aprēķins". 1976. Audekls/eļļa.
Foto: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Publicitātes

Par izstādi "Cilvēka absurdie projekti uz Zemes" medijos ir runāts, reflektēts un rakstīts daudz. Ir pagājis jau kāds brīdis pēc izstādes atklāšanas, un ekspozīciju var vērot un vērtēt ar nelielu laika distanci.

"Ja man vajadzētu no jauna iekārtot Ojāra Ābola izstādi, es neko nemainītu. Te viss ir loģiski sagrupēts. Ir apmierinātība un pārliecība par rezultātu. Stilistiskās grupas ir noteiktas un parādītas. Ja, piemēram, kluso dabu grupā ekspozīcijā esošās gleznas aizstātu ar citām, tās neko vairāk nepateiktu," teic Elita Ansone, "par izstādes titulgleznu ir izvēlēts 1975. gada darbs ar nosaukumu "Karš beidzies" – ne tikai atspoguļojot šī brīža procesus pasaulē, bet arī gleznā ietvertā grafiskā tēla dēļ – saliektās stieples tēls paliek atmiņā un izsaka spriedzi, ko tagad pasaulē jūtam ik dienu."

Izstādes nosaukums "Cilvēka absurdie projekti uz Zemes" apvieno 20. un šī gadsimta globālās problēmas, ko lielā mērā ir radījis pats cilvēks, – ekoloģiskās katastrofas, globālo sasilšanu, kara draudus un katra paša vērtību paradigmas. Spriedzes tēls – saliektā stieple – skatāma vairākās Ojāra Ābola gleznās.

Ekspozīcijā izvietoti 80 Ojāra Ābola mākslas darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Kara muzeja un Mākslinieku Savienības kolekcijām, kā arī no Zuzānu un citām privātām kolekcijām.

"Karš beidzies". 1975. Audekls, eļļa, jaukta tehnika.
"Karš beidzies". 1975. Audekls, eļļa, jaukta tehnika.
Foto: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/Publicitātes

