Amerikas Kinoakadēmijas vēsturē – jauns rekords. Ar 16 nominācijām Raiena Kūglera šausmu filma "Grēcinieki" pārspējusi iepriekšējo rekordu – trīs iepriekšējos nominantus ar 14 kategorijām: drāmu "Viss par Ievu" (1950), kases grāvēju "Titāniks" (1997) un mūziklu "La La Land: Kalifornijas sapņi" (2016).
22. janvāra rīts kino pasaulē sākās ar "Oskaru" nomināciju izziņošanu, ko publiskoja aktieris Lūiss Pulmens un "Oskaram" izvirzītā aktrise Daniella Bruksa. Balvas šogad pasniegs jau 98. reizi, ceremonija notiks 15. martā Holivudas "Dolby Theatre", un to vadīs komiķis Konans O`Braiens.
"Grēciniekiem" ir 16 nomināciju, ar 13 seko Pola Tomasa Andersona lente "Cīņa pēc cīņas", un pa deviņām nominācijām izpelnījušās trīs filmas: "Frankenšteins", "Mārtijs Lieliskais" un nupat Eiropas Kino balvas pasniegšanas ceremonijā triumfējusī Joahima Trīra drāma "Sentimentāla vērtība". Astoņās kategorijās "Oskaram" nominēta vēsturiskā drāma "Hamnets", pārējām filmām ir krietni mazāka iespēja tikt pie zeltītā vīriņa.
Tāpat kā vairākus gadus, arī šogad uz labākās filmas godu izvirzītas desmit filmas: sporta drāma "F1", Giljermo del Toro "Frankenšteins", Hlojas Žao "Hamnets", patiesu notikumu iedvesmotā sporta komēdija "Mārtijs Lieliskais", Pola Tomasa Andersona "Cīņa pēc cīņas", Joahima Trīra "Sentimentāla vērtība", Raiena Kūglera "Grēcinieki", Jorga Lantima "Bugonija", kā arī jau Kannu kinofestivālā godalgotā drāma no Brazīlijas "Slepenais aģents" (režisors Klebers Mendosa Filju) un Klinta Bentlija drāma "Vilcienu sapņi", kura vienīgā nav izrādīta Latvijas kino iznomā.
Kategorijā "Labākā režija" nominēti Hloja Žao (filma "Hamnets"), Pols Tomass Andersons ("Cīņa pēc cīņas"), Rejs Kūglers ("Grēcinieki"), Joahims Trīrs ("Sentimentāla vērtība") un Džošs Safdijs par filmu "Mārtijs Lieliskais". Uz labākā aktiera godu šogad pretendē Timotē Šalamē ("Mārtijs Lieliskais"), Leonardo di Kaprio ("Cīņa pēc cīņas"), Ītens Houks (filma "Zilais mēness"), Maikls B. Džordans ("Grēcinieki") un Vāgners Moura ("Īpašais aģents"), kurš par savu darbu jau saņēma balvu Kannu kinofestivālā un "Zelta globusu". Kategorijā "Labākā aktrise" nominētas Džesija Baklija ("Hamnets"), Rouza Bērna ("Ja varētu, es tev spertu"), Renāte Reinsve ("Sentimentāla vērtība"), Emma Stouna ("Bugonija") un Keita Hadsone ("Viņu sapņu dziesma"). Kā labākie aktieri otrajā plānā Oskaram izvirzīti Benisio del Toro un Šons Pens ("Cīņa pēc cīņas"), Stellans Skāšgods ("Sentimentāla vērtība"), Džeikobs Elordi ("Frankenšteins") un Delrojs Lindo ("Grēcinieki"). Par labākās otrā plāna aktrises godu cīnīsies Elle Faninga un Inga Ibsdotera Lilleāsa ("Sentimentāla vērtība"), Eimija Madigane ("Ieroči"), Teijana Teilore ("Cīņa pēc cīņas") un Vunmi Mosaku ("Grēcinieki").
Kā labākās ārzemju filmas "Oskaram" šogad nominētas lentes "Īpašais aģents" (Brazīlija), ko Latvijas kinoteātros izrādīs no 20. februāra, Džafara Panahi "Tas bija tikai nelaimes gadījums" (Francija), "Sentimentāla vērtība" (Norvēģija), "Sirāts" (Spānija), ko nupat demonstrēja mūsdienu filmu festivāla "Lācis, lauva un zars" programmā un kas kinoteātros būs no 20. februāra, un "Hindas Radžabas balss" (Tunisija, kinoteātros no 24. aprīļa). Kategorijā "Labākā dokumentālā filma" atlasītas piecas filmas: "The Alabama Solution", "Come See Me in the Good Lights", "Cutting Through Rocks", "The Perfect Neighbor" un "Nekas kungs pret Putinu", ko izrādīs Starptautiskā dokumentālo filmu festivāla "ArtDocFest/Riga" programmā, kas noritēs no 28. februāra līdz 8. martam. Tāpat piecas filmas kandidē uz "Oskaru" kategorijā "Labākā animācijas filma", un Latvijas kino iznomā rādītas divas – "Zootropole 2" un "Elio". To konkurentes ir Dienvidkorejas kultūras spilgts piemērs "KPop Demon Hunters", kas skatāma "Netflix", Kannās izrādītā franču filma "Little Amélie or the Character of Rain" un Francijas un ASV kopražojuma darbs "Arco", kura starptautiskajā versijā varoņi runā Natālijas Portmanes (viņa arī līdzproducente), Marka Rufalo, Endija Samberga, Vila Farela un citu balsīs.
Runājot par rekordiem, kas jau ierakstīti Amerikas Kinoakadēmijas annālēs, šogad bez pārsteidzoši lielā "Grēcinieku" nomināciju skaita ir vēl vairāki. Timotē Šalamē iekāpis Marlona Brando kurpēs kā aktieris, kurš, vēl nesasniedzis 30 gadu vecumu, jau trīs reizes nominēts kā labākais aktieris. Emma Stouna 37 gadu vecumā kļuvusi par otro visjaunāko nominanti, kas "Oskaram" izvirzīta septiņas reizes, – šis rekords pieder animatoram Voltam Disnejam. Savukārt Hloja Žao ir otrā sieviete, kura "Oskaram" nominēta kategorijā "Labākais režisors" – pirmā bija Džeina Kempione.
Amerikas Kinoakadēmijas īpašās – goda – balvas pasniedza jau 16. novembrī, un to saņēmēji bija aktieris un producents Toms Krūzs, horeogrāfe un aktrise Debija Allena un kino mākslinieks Vinns Tomass, kurš vairākkārt strādājis Spaika Lī filmās. Džīna Heršolta vārdā iedibināto balvu pasniedza estrādes un kino leģendai Dollijai Pārtonei.
