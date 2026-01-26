Dziesmu svētku "Manai Dzimtenei" rīkotāji publiski noraidījuši pārmetumus, kas izskanējuši saistībā ar pasākuma norisi un Raimonda Paula vārda izmantošanu, apgalvojot, ka pret svētkiem pēdējā laikā tiekot vērsta mērķtiecīga nomelnošanas kampaņa.
Rīkotāju paziņojumā norādīts, ka publiskajā telpā izplatītie apgalvojumi par to, ka Maestro neesot bijis informēts par pasākumu vai devis tam piekrišanu, neatbilst patiesībai. Kā skaidro rīkotāji, 2024. gada novembrī notikusi topošās biedrības "Manai Dzimtenei" dibinātāju un padomes tikšanās ar Paulu. Tajā pārrunāta koncerta iecere, un iebildumi no komponista puses neesot izskanējuši.
Tāpat 2024. gada decembrī koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis ar Paulu pārrunājis plānoto repertuāru un aranžiju autorus. Vienlaikus rīkotāji uzsver, ka nekad nav apgalvojuši, ka Pauls koncertā piedalīsies kā izpildītājs, jo arī citos viņam veltītos koncertos 2026. gadā Maestro aktīvu līdzdalību nav solījis.
Rīkotāji norāda, ka 2025. gada jūlijā Paula tiesību pārstāvis izsniedzis licenci, kas ļāvusi aranžēt komponista darbus, izdot nošu grāmatu un izmantot šo repertuāru publiskā pasākumā 2026. gadā. Vēlāk noslēgti līgumi ar mūziķiem, tostarp Latvijas Radio bigbendu un Intaru Busuli, bet kori saņēmuši repertuāru un sākuši gatavošanos.
Pasākuma rīkotāji pauž aizdomas, ka Maestro ticis maldināts ar nepilnīgu vai sagrozītu informāciju par pasākumu un tā organizatoriem, kā rezultātā publiski izskanējis aicinājums svētkus aizliegt. Vienlaikus norādīts arī uz kritisku publikāciju sēriju portālā nra.lv, kas, rīkotāju ieskatā, veicinājusi negatīvu fonu ap pasākumu.
Reaģējot uz Paula pausto nostāju, 2026. gada 19. janvārī pasākuma nosaukums mainīts no "Raimonda Paula dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"" uz "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"". Rīkotāji uzsver, ka izmaiņas veiktas atklāti un publiski, nevis slepeni, kā to apgalvojuši kritiķi.
Paziņojumā uzsvērts, ka svētki top kā pilsoniska iniciatīva, nevis ar valsts institūciju garantētu finansējumu, un ka
tiem gatavojas vairāk nekā 13 000 dziedātāju Latvijā un ārvalstīs.
Rīkotāji norāda, ka šis ir koru kopienas gribēts notikums, kura mērķis ir godināt Raimonda Paula kormūzikas daiļradi un stiprināt latvisko kopības sajūtu.
Noslēgumā rīkotāji uzsver, ka Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei" ir dzīvs process, kurā iesaistīti tūkstošiem cilvēku, un viņi negrasās atkāpties spiediena vai dezinformācijas dēļ, jo svētku pamatā ir cilvēki, balsis un kopīga atbildība par Latvijas kora kultūras nākotni.
