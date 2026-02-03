Latvijas jaunuzņēmums "Mootd" cenšas risināt problēmu, kas pazīstama daudzām sievietēm un arī ne vienam vien vīrietim – ko lai šodien uzvelk mugurā?
Nereti skapī ir tik daudz dažādu apģērbu, ka reizēm kļūst pārāk sarežģīti izdomāt, kā to visu labāk kombinēt. Taču modes tehnoloģiju jaunuzņēmuma "Mootd" dibinātājai Aijai Pertai ir ideja, kā to mainīt. Viņa vēlas izmantot mākslīgo intelektu, lai ietaupītu laiku un labāk izmantotu apģērbu, kas skapī jau ir.
Ideja par šādu platformu A. Pertai bijusi jau vairākus gadus. Viņa stāsta, ka pašai ir daudz apģērbu un katru rītu ir nodarbināta ar to, ko vilkt mugurā. Pērn viņa sākusi strādāt pie idejas risināt šo problēmu ar mākslīgā intelekta palīdzību, un šobrīd izstrādes process nonācis līdz dzīvotspējīgam produktam, kuru iespējams demonstrēt potenciālajiem investoriem.
Pētījumos, ar kuriem izstrādes gaitā iepazinusies A. Perta, teikts, ka liela daļa drēbju cilvēku garderobēs netiek valkātas nekad vai arī tiek uzvilktas reti. Viņasprāt, "Mootd" šo problēmu varētu risināt un dot iespēju atrast drēbēm, kas netiek valkātas, jaunas kombinācijas un šādi no jauna atklāt jau esošo garderobi. Lai pievienotu savas drēbes digitālajai garderobei, nepieciešama katra apģērba fotogrāfija. To var veikt, gan uzņemot pašbildi, gan nofotografējot drēbes, piemēram, uz gultas. Taču tas arī viss – katrs apģērba gabals nav rūpīgi jāapraksta – šo darba daļu veiksmīgi veic mākslīgais intelekts.
Iecerēts, ka ikdienas padomi par to, kā kombinēt apģērbu, lietotnē būs bez maksas. Taču paredzēta arī maksas versija, kurā būs pieejams specializēts mākslīgā intelekta asistents. Lietotnes izstrādātāja uzsver, ka šobrīd cilvēki ir pieraduši pie informācijas ieguves čata formātā, tāpēc tas tiks integrēts lietotnē, dodot iespēju iegūt informāciju uz jebkādiem jautājumiem saistībā ar apģērbu, piemēram, palīdzēt saplānot garderobi komandējumam vai sakombinēt tērpu īpašam pasākumam.
Ar laiku iecerēts lietotnē ieviest arī iepirkšanās iespējas – iecerēts, ka, vadoties pēc tā, kas jau ir garderobē, būs vieglāk nopirkt "pareizās" drēbes, kas labi iederēsies un kombinēsies ar citām. Tāpat nākotnē iecerēts dot iespēju pārdot vairs nevajadzīgās drēbes un ziedot labdarībai vai nodot pārstrādei.
