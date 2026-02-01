Turpinu pērnā gada nogalē iesākto sarunu par jauna auto izvēli. Kā toreiz vienojāmies – interesantu un veselīgu nodarbi. Pat tiem (līdzpilsoņu vairums), kuru budžets šādu sapņu realizēšanu pagaidām neļauj.

Tavs brauciena mērķis

Tas pirmais, kuru jānoskaidro. Bauda, esot ātrākajam? Ja tādu noraidi kā Latvijā nerealizējamu, liela daļa auto jaunumu ziņu tev kļūst nevajadzīgas. Stulbi ir smaidīt, uzzinot, ka šogad varēsi dabūt kādu vēl ātrāku "Porsche" vai "BMW". Trīs sekundes līdz simtam... Maksimāli – 270 km/h... Kur? Uz Ventspils šosejas, kura četras joslas tuvākajos gadu desmitos nu nekādi neiegūs (tā paša naudas trūkuma dēļ)?

Viens no mana garā automūža jaunajiem auto bija patiešām ātrs. "BMW". Nopirku to firmas dīlera neatvairāmā cenas piedāvājuma (tolaik populārajam žurnālam "Auto") dēļ. Un piecos gados tikai reizi atvēru uz pilnu klapi (nu jau var atzīties – noilgums...). No Talsiem līdz Rīgai (caur Laucieni un Rideļiem) atbraucu stundas laikā. Pārējos 150 000 km ripoju tā, kā iespējams arī ar "VW Golf" vai "Opel Astra".

