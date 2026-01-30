1826. gada 30. janvārī. Pirms 200 gadiem Anglijā atklāja inženiera Tomasa Telforda būvēto pasaulē pirmo intensīvai transporta un cilvēku kustībai paredzēto iekārto tiltu, kuru uzskata par atskaites punktu šāda tipa tiltu būvniecībai vēlāk un mūsdienās.
Tilts darbojas joprojām un pāri Menaja šaurumam savieno Englsī salu ar Velsas grāfistes krastu. Tā kopgarums ir 417 metru, bet galvenais 19. gadsimta sākuma būvniecības brīnums – iekārtais vidusposms – ir 176 metru garš. Brauktuves platums 7,3 metru. Virvēs iekārtus kājnieku tiltiņus, zināms, pazina un būvēja jau senatnē. Kopš 18. gadsimta beigām tādus šur tur būvēja Anglijā un Francijā, jau izmantojot metāla tauvas un ķēdes. Taču Menaja tilta priekšgājēju nestspēja un drošība bija zema, un tos varēja izmantot gājēji, ne braucēji vai lopu dzinēji kā Englsī salas fermeru gadījumā.
Inženierim Telfordam 1815. gadā bija uzticēts uzbūvēt taisnāko ceļu no Londonas līdz Īrijai. Trase veda pāri Menajam līdz Holihedas ostai, no kuras kuģi tālāk kursēja uz Dublinu. Iepriekš pāri šaurumam veda ar prāmi. Ikdienas paisumu un bēgumu dēļ tas saistījās ar briesmām un nebija droši. Vajadzēja stabilas caurlaidības tiltu. Tradicionālās metodes te nederēja, jo pa jūrasšaurumu vēl bija jāsaglabā kuģu satiksme, tātad būvei vajadzēja pacelties augstu virs ūdenslīmeņa. Tad Telfords arī izšķīrās par iekārto variantu. Vispirms 1819. gadā pie abiem krastiem sāka celt torņus, starp kuriem nostiepa tauvas. Savukārt pie tām piestiprināja dažāda garuma ķēdes, tā nodrošinot tilta laiduma horizontalitāti. Inženiera radītā konstrukcija kļuva par etalonu citiem tamlīdzīgiem tiltiem. Telfords vienīgi nebija ņēmis vērā, ka iekārtais posms spēcīgā vējā bīstami "dejoja". Ar šo nepilnību, pastiprinot būves konstrukcijas, jau nācās nodarboties citiem inženieriem. 20. gadsimtā paaugstināja arī tilta nestspēju, kas sākotnēji bija ierobežota ar 4,5 tonnām.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Zemgales Balss", 1926. gada 30. janvārī
Eleja. Pagājušā nedēļā vietējā 6 klašu pamatskolā uzstādīja radiofonu. Tas iegādāts uz skolotāja Biezā ierosinājumu un līdzekļi savākti no labprātīgiem ziedojumiem. Tagad pie mums darbojas divi radiofona aparāti, viens pagasta valdes telpās un otrs skolā. Vietējās izglītības biedrības aktieru pulciņš nopietni gatavojas uz vasaras izrādēm. Pašlaik Ozola vadībā iestudē Aspazijas drāmu "Vaidelote", kuru uzvedīs brīvā dabā pie sezonas atklāšanas. Ar šo lugu ir nodomāts apciemot arī kaimiņu valsti Lietuvu. No visām pagastā pastāvošām biedrībām Izglītības biedrība ir rosīgākā.
